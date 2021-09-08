Кулеба заявив, що Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза ним

Дмитро Кулеба переконаний, що Україна буде основним союзником США у Північноатлантичному альянсі. Однак це не має бути поза НАТО.

Під час візиту Володимира Зеленського до США, президент заручився підтримкою Штатів щодо зміцнення обороноздатності України. Про це міністр закордонних справ заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Прагнення амбітніші за статус основного союзника поза НАТО

Сторони підписали у США нову угоду в сфері безпеки та оборони, яка за низкою параметрів є амбітнішою за статус основного союзника поза НАТО.

Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза НАТО,

– сказав Кулеба.

За словами міністра, для цього втілюють цілісну стратегію зовнішньої політики та створюють систему альянсів задля безпеки.

Що цьому передувало