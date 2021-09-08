Кулеба заявив, що Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза ним
Джерело:24 канал
Дмитро Кулеба переконаний, що Україна буде основним союзником США у Північноатлантичному альянсі. Однак це не має бути поза НАТО.
Під час візиту Володимира Зеленського до США, президент заручився підтримкою Штатів щодо зміцнення обороноздатності України. Про це міністр закордонних справ заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
До теми "Політична диверсія": в уряді проти ініціативи просити статус основного союзника США поза НАТО
Прагнення амбітніші за статус основного союзника поза НАТО
Сторони підписали у США нову угоду в сфері безпеки та оборони, яка за низкою параметрів є амбітнішою за статус основного союзника поза НАТО.
Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза НАТО,
– сказав Кулеба.
За словами міністра, для цього втілюють цілісну стратегію зовнішньої політики та створюють систему альянсів задля безпеки.
Що цьому передувало
- Статус союзника поза НАТО – це частина системи військово-політичних альянсів США. Він передбачає, що напад на американських союзників – це напад на США. Крім того, країна допомагає своїм союзникам в розбудові сил і засобів оборони.
- Українські парламентарі зберуться на позачергове засідання 8 вересня, щоб проголосувати за звернення Верховної Ради до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника поза межами НАТО.
- Однак фракція "Слуга народу" не буде підтримувати ініціативу. В уряді теж виступили проти.
- Пані посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова закликала нардепів не голосувати за надання Україні цього статусу. Вона зауважила, що мета нашої держави – повноцінне членство.