Допомога від союзників: що означають слова Кулеби про відсутність "плану Б"

В інтерв'ю CNN міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не має "плану Б", якщо Захід не надаватиме зброю. А отже наша країна упевнена в "плані А" і боротиметься з наявними ресурсами.

Цю тезу можна трактувати з двох позицій. Про це 24 Каналу зазначив політолог-міжнародник Руслан Осипенко.

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"Це нормальний посил", – сказав політолог-міжнародник.

Для прискорення прийняття рішень

За словами Руслана Осипенка, заяву Дмитра Кулеби можна трактувати як посил, мовляв, "не треба боятися Трампа і з ним можна працювати". З іншого боку слова про відсутність "плану Б" можуть бути спрямовані до конгресменів, які ухвалюють фінансову та військову допомоги Україні.

"Мовляв, у нас немає "запасного парашуту", розрахунок на вас, як лідерів США, лідерів Альянсу, які пообіцяли нам допомогу і стояти разом з нами пліч-о-пліч до кінця, до перемоги, тому ми сподіваємося на вас. Це для прискорення прийняття рішення, щоб вони зрозуміли, що більш ні на кого ми не розраховуємо, як на них", – пояснив політолог.

Разом з цим Путін, обстрілюючи території України, підштовхує швидше та ефективніше приймати рішення щодо допомоги Україні навіть тих, хто мав нейтральну позицію чи досі вагався. Російський диктатор чітко продемонстрував світу, що його слова не відповідають діям.

"Зараз шалений тиск на Шольца, який зволікає з наданням далекобійних ракет Taurus. І такий тиск здійснюватиметься на інших політиків, тому що побачили як діє Путін – він просто знищує цивільне населення і цивільні об'єкти. Тому це стимулюватиме надання, продовження і навіть посилення військової допомоги", – пояснив Осипенко.

Що заявив Кулеба: основні тези