Кулеба зустрівся з Дудою, повертаючись з Анталії: обговорили захист України
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Дмитро Кулеба провів перемовини з главою російського МЗС у Туреччині. Повертаючись через Варшаву, він зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою.
Про це міністр закордонних справ України розповів на своїй твітер-сторінці. Відповідний допис він опублікував уночі проти 11 березня.
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Про що говорили Кулеба й Дуда
Урядовець зазначив, що його у Варшаві прийняв президент Анджей Дуда. Вони продовжили розвиток діалогу між Україною та Польщею та тлі російського вторгнення.
Я висловив вдячність за посилення військової, фінансової, гуманітарної допомоги Україні,
– розповів міністр закордонних справ.
За словами Кулеби, з польським лідером він предметно обговорив і захист України. А також – просування членства нашої держави в Європейському союзі.
Була й зустріч з главою МЗС Польщі
Крім цього, український дипломат зустрівся зі своєї колегою, польським міністром закордонних справ Рау Збіґнєвим. "Погодилися: тиск на Росію має зростати, поки вона не припинить свою варварську агресію", – підкреслив Кулеба. Він подякував країні-сусідці за турботу про українців, які тікають від війни й наголосив на важливості забезпечення їхніх прав.
Коротко про зустріч Кулеби з Лавровим
- Міністр відвідав Польщу, повертаючись з Туреччини. Там він провів перемовини з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.
- Кулеба наполягав на обговоренні усіх питань щодо війни, але Лавров гнув свою лінію. Тож зустріч була не надто результативною.
- Глава українського МЗС пояснив істотну різницю між сторонами переговорів: він приїхав до Туреччини говорити, натомість Лавров – слухати.
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