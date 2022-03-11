Кулеба зустрівся з Дудою, повертаючись з Анталії: обговорили захист України

Дмитро Кулеба провів перемовини з главою російського МЗС у Туреччині. Повертаючись через Варшаву, він зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою.

Про це міністр закордонних справ України розповів на своїй твітер-сторінці. Відповідний допис він опублікував уночі проти 11 березня.

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Про що говорили Кулеба й Дуда

Урядовець зазначив, що його у Варшаві прийняв президент Анджей Дуда. Вони продовжили розвиток діалогу між Україною та Польщею та тлі російського вторгнення.

Я висловив вдячність за посилення військової, фінансової, гуманітарної допомоги Україні,

– розповів міністр закордонних справ.

За словами Кулеби, з польським лідером він предметно обговорив і захист України. А також – просування членства нашої держави в Європейському союзі.

Була й зустріч з главою МЗС Польщі

Крім цього, український дипломат зустрівся зі своєї колегою, польським міністром закордонних справ Рау Збіґнєвим. "Погодилися: тиск на Росію має зростати, поки вона не припинить свою варварську агресію", – підкреслив Кулеба. Він подякував країні-сусідці за турботу про українців, які тікають від війни й наголосив на важливості забезпечення їхніх прав.

Коротко про зустріч Кулеби з Лавровим

Міністр відвідав Польщу, повертаючись з Туреччини. Там він провів перемовини з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Кулеба наполягав на обговоренні усіх питань щодо війни, але Лавров гнув свою лінію. Тож зустріч була не надто результативною.

Глава українського МЗС пояснив істотну різницю між сторонами переговорів: він приїхав до Туреччини говорити, натомість Лавров – слухати.

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