Кулеба зустрівся зі Стіллером та обговорив допомогу українським біженцям: емоційні фото
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
У Київ приїхав голлівудський актор Бен Стіллер. Окрім президента, він також зустрівся з очільником МЗС Дмитром Кулебою.
Стіллер – посол доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Перед приїздом у Київ він спілкувався з українцями, які змушені були виїхати у Польщу, рятуючись від війни.
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Кулеба обговорив допомогу біженцям зі Стіллером
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 20 червня зустрівся з голлівудським актором Беном Стіллером.
У Всесвітній день біженців я привітав посла доброї волі УВКБ ООН Бена Стіллера в МЗС України. Ми обговорювали шляхи вирішення гострих потреб українців, які втекли від російської агресії,
– зауважив очільник МЗС.
Кулеба розповів, що під час розмови він також наголосив, що насильницьке переміщення українців, зокрема дітей, Росією вимагає жорсткої реакції.
Кулеба зустрівся зі Стіллером / Фото Дмитра Кулеби
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Коротко про приїзд Бена Стіллера в Україну
- Бен Стіллер приєднався до списку акторів, які відвідали Україну під час повномасштабної війни з Росією. Вперше його помітили у Львові 18 червня.
- В Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців розповіли, що Стіллер як посол доброї волі ООН прибув до України, щоб зустрітися з біженцями.
- Раніше актор написав у своєму твіттері, що напередодні Всесвітнього дня біженців, який відзначають 20 червня, він відвідав Польщу, щоб "зустрітись з людьми, на життя яких вплинула війна в Україні".
- Стіллер розповів, що поблизу кордону у Медика зустрівся з кількома сім'ями, які втекли від обстрілів російських окупантів, залишивши близьких. Він зауважив, що українці, які змушені були виїхати за кордон, не уявляють, коли вони зможуть повернутися додому.
- Після Львова Стіллер приїхав у селище Макарів, що на Київщині. Окрім цього, голлівудський актор зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
- Глава держави зауважив, що поїздка Стіллера до Ірпеня та Макарова й зустрічі з українцями багато про що говорять.
Міністр та посол доброї волі ООН обговорили допомогу біженцям / Фото Дмитра Кулеби
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