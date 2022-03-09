Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до міжнародної спільноти через знеструмлення Чорнобильської АЕС. Дипломат закликав негайно вимагати від Росії припинення вогню.

Дммтро Кулеба наголосив, що єдину лінію електропостачання на ЧАЕС, так само як ї всі її ядерні об'єкти, котролює російська армія. Лінію пошкодили загарбники.

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Глава МЗС закликав міжнародну спільноту вимагати від Росії припинення вогню, щоб ремонтні бригади відновили електропостачання на Чорнобильській АЕС.

Я закликаю все міжнародне співтовариство негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання,

– заявив Кулеба.

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