Кулі, якими обстріляли машину Шефіра, майже не використовували в Україні, – МВС
Джерело:24 канал
Автомобіль Сергія Шефіра обстріляли кулями, виготовленими в Угорщині. Такі патрони не випускались в Україні і майже не використовувались на українській території.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі одного з українських телеканалів.
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Це – спеціалізовані патрони, виготовлені в Угорщині
Єнін зазначив, що з тіла водія першого помічника президента дістали дві кулі.
Спеціалізовані патрони калібру 7,62. Такі патрони не випускалися в Україні і майже не використовувалися раніше на території України. Виробництво Угорщини,
– сказав Єнін.
У МВС зараз намагаються встановити, як і коли саме кулі потрапили на територію України, не виключають і контрабандний шлях.
На місці знайшли 20 гільз
На місці обстрілу знайшли 20 гільз, дві кулі потрапили у водія, ще 12 – у автомобіль. На думку експертів, нападники стріляли одиночними пострілами.
Ми бачимо, що це був звичайний автомобіль, бо кулі пронизали його, як консервну бляшанку. Це – ніякий не броньований автомобіль,
– додав Єнін.
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Що відомо про замах на Сергія Шефіра
- Автомобіль першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра обстріляли вранці 22 вересня під Києвом.
- За кермом був водій, саме він отримав поранення, Шефір – не постраждав.
- Водія прооперували.
- Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за замах на вбивство двох та більше осіб.
- В Офісі генпрокурора називають дві робочі версії: спроба дестабілізації в країні та діяльність Шефіра.