Кульмінаційні дні для ПВК "Вагнер" у Бахмуті: огляд фронту від Романа Світана

В Інституті вивчення війни повідомили, що наступ "Вагнера", ймовірно, наближається до кульмінації. Крім того, відомо, що втрати ПВК Євгена Пригожина досягли 30 тисяч вбитими та пораненими.

Відповідну інформацію у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі прокоментував полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан.

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Втрати Пригожина

На думку Романа Світана, Євгену Пригожину потрібно вже створювати собі резиденцію та бункер. Адже за ці 30 тисяч вʼязнів, яких він знищив під Бахмутом, у нього спитають. Військовий експерт зазначив, що це будуть ті люди, які відповідають за цих зеків.

"Я думаю, що тепер в нього інші проблеми й зовсім інші питання буде розвʼязувати", – додав Роман Світан.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 каналу:

Де зупинилися росіяни у Бахмуті

Військовий експерт повідомив, що в Бахмуті росіяни вперлися в рубіж оборони, який був добре обраний нашими командирами. Це траса Костянтинівка – Бахмут. Росіяни навіть не можуть до неї підійти, адже там стоїть наша артилерія, працюють танки – рубіж утримується.

Крім того, військовий експерт згадав, що вороги ще й вперлися в річку Бахмутку. Адже там підходи також добре прострілюються. Останнім рубежем він назвав – завод з обробки кольорових металів.

Це практично металургійний завод, який має декілька підприємств. Також у нього є декілька поверхів – вверх та вниз. Тобто з ним дуже добре утримувати рубіж оборони,

– пояснив Роман Світан.



Завод з обробки кольорових металів​ / Скриншот

Він додав, що ці рубежі утримують росіян від подальших просувань. Відповідно оперативне оточення Бахмутському гарнізону зараз не загрожує.

"Бахмут – це зараз найгарячіша точка. Там росіяни підтягнули все, що в них тільки було. Просування живою силою вже не виходить, адже вперлися в рубежі. Саме тому вони продовжують працювати артилерією та авіацію у масованому режимі. Збираючи все, що в них є, практично зі всієї лінії фронту", – додав військовий експерт.

Просування до Словʼянська

Роман Світан зазначив, що росіяни дійсно просуваються в бік Словʼянська. Це відбувається дуже обережно, адже вони розуміють, що Бахмутський гарнізон опинився практично у них в тилу. Через це будь-яке просування на північний захід ставить під удар все їх угрупування.



Напрямок до Словʼянська / Скриншот

"Саме тому, намагаючись просуватися, (росіяни – 24 канал) пробують якось укріплювати фланги. Це дуже складно, тому беруть мало метрів для просування", – розповів експерт.

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