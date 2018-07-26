Кульова блискавка – це особливий вид блискавки, який схожий за формою до кулі (іноді це форма гриба, краплі або груші).

Вона може бути від 10 до 20 сантиметрів. Колір здебільшого буває блакитним, помаранчевим або наближеним до білих тонів.

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Кульова блискавка може виникає під час грози в повітрі близько до поверхні.

На відміну від громової блискавки кульова не супроводжується громом, вона безшумна. Кульова блискавка може існувати до 3 хвилин. Проте передбачити поведінку та напрямок руху такої види блискавки неможливо. Також невідомо, чи вона спричинить вибух, чи просто зникне.



Кульова блискавка: що це таке та як вберегтися

Якщо людина стоїть поруч блискавки, то вона не відчуває її температуру. При вибуху вся рідина, що є навколо, зникає, а метал та скло починає плавитися.

Чим небезпечна блискавка?

Вчені досі не можуть дати відповідь на питання, що чекати від неї. Кульова блискавка здатна проникати в будівлі. Вона також здатна рухатися зі швидкістю до 10 км/год, а, отже, наздогнати людину не буде складно.

Кульова блискавка здатна також проходити крізь людину.

Проте не потрібно робити різких рухів, якщо у кімнату залетіла кульова блискавка. Можна також взяти неметалевий предмет, а якщо блискавка прилипне до нього, то поставити на землю.

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