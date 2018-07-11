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Культового Люка Бессона знову звинуватили в сексуальних домаганнях

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Люк Бессон
Люк Бессон / Фото з відкритих джерел

Відомий французький кінорежисер Люк Бессон знову вляпався в скандал. Після недавніх звинувачень актриси Сенд Ванд Рой у згвалтуванні, 49-річна асистентка з кастингу, яка проводила багато часу з чоловіком, звинуватила його в сексуальних "атаках".

Про це повідомляють на The Hollywood Reporter.

За словами жінки, ім'я якої не називається, Люк Бессон постійно атакував її "щоразу, коли брав з собою у ліфт" і вимагав від неї сексуальні послуги. Інші дві жінки, які теж спілкувались з режисером, теж повідомили про сексуальні домагання.

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Одна з них зазначила, що режисер "поводився недоречно", а іншій навіть довелось "втекти з кастингу навкарачки". Сам Бессон всі звинувачення спростовує, а його представники зауважують, що він "категорично заперечує будь-яку свою невідповідну або неналежну поведінку".

Адвокат Бессона Тьєррі Марембер також додав декілька слів і підкреслив, що слова жінок є "звинуваченнями з розряду фантастики".

Нагадаємо, що голлівудський режисер Люк Бессон опинився в епіцентрі гучного секс-скандалу. Актриса Сенд Ван Рой звинуватила французького кінорежисера у згвалтуванні в готелі "Брістоль" в Парижі. За її словами, Бессон підсипав їй наркотики у чай, після чого згвалтував під час Каннського кінофестивалю 2018, однак результати токсикологічного аналізу крові виявилися негативними. 

Хто такий Люк Бессон?Автор популярних кінострічок "Таксі", "П'ятий елемент", "Люсі", "Перевізник", "Коломбіана", "13 район: Ультиматум" та ін. Люк Бессон був чотири рази одружений. Наразі він офіційно зареєстрував стосунки з кінопродюсером Вірджинією Сілла. Люк Бессон є батьком 5 доньок.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
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