Культура, Шевченко, Дарвін – ось, що загрожує існуванню Росії: Зеленський про атаку на Харків

Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти завдали удару по вулиці Культури, Шевченка та Дарвіна у Харкові. Президент сказав, що, мабуть, це особливо небезпечні слова для Росії.

Відповідну інформацію президент розповів під час вечірнього звернення 17 квітня. Володимир Зеленський додав, що внаслідок атаки ворога там загинули та постраждали люди.

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Зеленський розповів, як ворог цинічно атакував Харків

Президент України розповів, що тривають постійні обстріли Харкова.

Сьогодні (мовиться про 17 квітня – 24 канал) російські війська вдарили, зокрема, по вулицях Культури, Шевченка та Дарвіна. Мабуть, це особливо небезпечні слова для Росії – "культура", "Шевченко", "Дарвін". Те, що загрожує її існуванню,

– пояснив Зеленський.

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України розповів, що станом на 23:11 17 квітня від удару загинули 5 харків'ян, не менше 15 – отримали поранення.

Президент України зауважив, що тільки за останні 4 дні в місті від російських обстрілів 18 людей загинули, 106 – поранені.

"Це не що інше, як свідомий терор. Міномети, артилерія проти звичайних житлових кварталів, проти звичайних цивільних людей", – сказав президент.

Володимир Зеденський додав також, що демократичний світ повинен відреагувати й на те, що окупанти будують катівні на півдні України – в Херсонській та Запорізькій областях. Також вороги:

викрадають представників місцевої влади та всіх, кого вважають помітними для місцевих громад;

шантажують учителів;

крадуть гроші, спрямовані на виплату пенсій;

блокують та крадуть гуманітарну допомогу;

доводять людей до голоду.

За словами Зеленського, це вимагає більшої швидкості західних держав при підготовці нового потужного санкційного пакету.

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