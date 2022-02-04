Кум ката "Палича": СБУ викрила бойовика, який знущався з полонених в"Ізоляції"

СБУ викрила донецького бойовика, який знущався з військополонених та цивільних у сумнозвісній катівні "Ізоляція". Його планують оголосити у розшук.

Російський найманець вчиняв злочинні дії у катівні, якою керував його кум – Денис "Палич" Кулачковський. Його затримали на початку листопада в Києві.

Раніше Гатив з гранатометів біля Станиці Луганської: СБУ затримала бойовика​

Як можуть покарати бойовика

Зловмисника обвинувачують у жорстокому поводженні з військовополоненими й мирними громадянами. Мовиться, зокрема, про тортури, а це – порушення законів та звичаїв війни.

Про підозру повідомили заочно – за статтями про:

вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією;

створення терористичної групи чи терористичної організації;

порушення законів та звичаїв війни.

Що треба знати про катівню "Ізоляція"

Проросійському бойовику, який знущався з українців, загрожує серйозне покарання – до 15 років за ґратами.

Раніше це був завод з виробництва ізоляційних матеріалів, звідси – й назва "Ізоляція". Офіційно його закрили ще у 2005 році. Завдяки зусиллям місцевих активістів на його місці постав мистецький простір. Коли у 2014 році бойовики вдерлися у Донецьк, то захопили це приміщення. Вони зробили з нього закритий таємний об'єкт й одну з найжорстокіших своїх катівень бойовиків.



Російські найманці жорстоко знущалися з тих, кого утримували в "Ізоляції". Адже були впевнені, що не понесуть за це відповідальності. Бранців постійно принижували, піддавали зґвалтуванням й жорстоко били.

Затримання "Палича" у Києві

СБУ затримала керівника "Ізоляції" 9 листопада у Києві. Куликовський упродовж тривалого часу вважався головним у донецькій катівні – аж до лютого 2018 року. Його відсторонили після чергового побиття одного із полонених. У МВС пояснили, що 1,5 роки збирали докази, аби затримати бойовика. За інформацією ЗМІ, чоловік жив у столиці України понад 2 роки.