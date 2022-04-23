Кума Путіна вистежували три тижні: хто його злив

Віктора Медведчука вистежували три тижні й, за моїми даними, затримання відбулося в Одесі. В котеджному містечку Совіньйон. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Місце знаходження Медведчука могли повідомити його соратники чи партнери. Тут простежується дуже цікавий момент: "кума" вистежували три тижні.

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Соратники Медведчука заговорили по-іншому

Приблизно три тижні тому росіяни втекли з Київської області. Одразу ж після цього, за три тижні до того, як спіймали головного проросійського політика в Україні, всі його колишні поплічники різко змінюють риторику. Вони починають займати проукраїнську позицію.

Затриманий Віктор Медведчук / Фото СБУ

Важливо Росія зазнала одну з головних поразок

В ОПЗЖ завжди існував поділ на дві групи: Бойка-Льовочкіна та Медведчука-Рабіновича. Ці угруповання постійно між собою конфліктували. У них була стратегічна рада партії, на якій вони повинні були знаходити консенсусні рішення того чи іншого питання, але замість цього постійно вели внутрішньопартійну боротьбу між собою. Зараз група Бойка-Льовочкіна планує створювати новий політичний проєкт.

Якби Путін хотів забрати Медведчука до себе, то давно б уже це міг зробити. Трьох тижнів було цілком достатньо для перевезення опального лідера ОПЗЖ до Росії.

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