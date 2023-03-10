Кумиром Путіна виявився не Сталін

Українська розвідка повідомляє, що Росія готується до великої провокації на кордоні України з Білоруссю. Її мета – переконати Лукашенка взяти участь у війні проти України, а також створити у білоруського суспільства підтримку війни.

Росія поклоняється Третьому рейху

Цікаво, що головною постаттю у проведені цієї провокації розвідка називає одіозного російського пропагандиста Владіміра Соловйова. Останніми роками путінський режим використовує його для виконання найбрудніших пропагандистських завдань у телевізійному ефірі Росії.

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Соловйова обрали для того, щоб створити потрібну для Росії картинку провокації. Вона, до речі, нагадуватиме знамениту провокацію, яка була вчинена режимом Адольфа Гітлера напередодні нападу на Польщу, і стала стартовим вистрілом напередодні Другої світової війни.

Тоді німецькі пропагандисти повідомляли, що нібито поляки захопили німецьку радіостанцію, чого насправді ніколи не було. Насправді цю ж радіостанцію захопили есесівці, переодягнені у польську військову форму.

Абсолютно очевидно, що росіяни продовжують використовувати гітлерівські практики, а Соловйов працює по методичках Геббельса та інших майстрів пропагандисти Третього рейху. Це й не дивно, адже сучасна Росія з захопленням ставиться до цієї форми державної організації. Такої кількості посилань на гітлерівських соратників, кількості книжок про історію Третього рейху та його лідерів ви не знайдете у жодній іншій країні світу.

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Гітлер є набагато більшим кумиром Путіна, аніж Сталін. Соловйов та інші російські пропагандисти намагаються наслідувати Геббельса. Адже все те, що ми бачимо та чуємо від них, є реальним віддзеркаленням тієї жахливої політики у галузі війни та пропаганди.