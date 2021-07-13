Кумом "слуги" Вадима Галайчука виявився "Путін"

Народний депутат від "Слуги народу" Вадим Галайчук переписувався в одному з месенджерів у Раді і необачно засвітив свій екран. Фотожурналісти зафіксували, що його кумом є "Путін".

У соцмережах поширили фото, на яких видно листування Вадима Галайчука. Він спілкувався із користувачем, якого підписав як "Путін".

Тим часом Зеленський відреагував на скандальну статтю Путіна

"Путін" допомагав редагувати пост

Як видно на екрані смартфона, який тримає Вадим Галайчук, його переписка стосувалася правильного формулювання речення. Свого співрозмовника, записаного у контактній книзі як "Путін" він просив допомогти із редагуванням.



Галайчук у Раді просив поради щодо кращого формулювання речення / Фото з телеграму "Через плечо"



Листування Галайчука із Путіним / Фото з телеграму "Через плечо"

Повідомлення із подякою Галайчук почав як "куме, дякую!". Далі він зазначив, що помічник може працювати літературним редактором.

Як відомо, кумом Путіна в Україні насправді є лише один чоловік – одіозний Віктор Медведчук. Його доньку Дарину хрестив Володимир Путін.

Хто такий Вадим Галайчук

Народився у Городку на Хмельниччині. Це український адвокат і правник. Був головним юристом передвиборчого штабу Володимира Зеленського.

До Ради потрапив у 2019 році за списком від "Слуги народу". Йому надали у загальнопартійному списку 44 місце.

Галайчук – перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Листування у Раді