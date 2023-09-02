Мінус "Купол" та "Бук" ворога: ГУР провело операцію за допомогою дронів-камікадзе на Луганщині

Українські військові, зокрема розвідники, щодня невтомно знищують десятки одиниць озброєння ворога. Зокрема, ГУР відзвітувало про ліквідацію станції "Купол" та ЗРК "Бук" на Луганщині.

У суботу, 2 вересня, Головне управління розвідки розповіло про успішну операцію за участі спецпризначенців підрозділу "Омега". Власне, поблизу Сватового окупанти втратили важливу техніку.

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Мінус російська техніка

Як пишуть у ГУР, ворожу військову техніку виявили під час її пересування ґрунтовими дорогами поза населеним пунктом, після чого по цілях завдали ударів дронами-камікадзе.

30 серпня 2023 року розвідники ГУР МО України у співпраці з воїнами окремого загону спецпризначення "Омега" на окупованій частині Луганській області поблизу міста Сватове знищили три одиниці військової техніки російських загарбників.

Отже, було знищено:

станцію виявлення цілей 9С18 "Купол";

пуско-заряджальну установку ЗРК 9К37;

зенітно-ракетний комплекс "Бук".

На Луганщині ліквідували російську техніку: дивіться відео ГУР

Втрати ворога – шалені

Від початку повномасштабного вторгнення Росія станом на 2 вересня втратила близько 35 312 одиниць техніки, зокрема:

танків – 4 471 одиниця;

бойових броньованих машин – 8 637 одиниць;

артилерійських систем – 5 560 одиниць;

РСЗВ – 736 одиниць;

засобів ППО – 501 одиниця;

літаків – 315 одиниць;

гелікоптерів – 316 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 433 одиниці;

крилатих ракет – 1 447 одиниць;

кораблів та катерів – 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 043 одиниць;

спеціальна техніка – 835 одиниць.

Окрім того, Сили оборони ліквідували 264 060 окупантів за час широкомасштабної війни.