Може бути серйозний наступ: як зміниться війна, якщо Росія піде на Куп'янськ

На Лимано-Куп'янському напрямку зараз певне затишшя. Однак це не означає, що росіяни відмовилися від наступальних дій.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що, найімовірніше, окупанти планують здійснити наступальну операцію на Лимано-Куп'янському напрямку. Наразі вони лише готуються до неї після попередніх невдалих атак.

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Яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку

Як наголосив Черник, найімовірніше, зараз окупанти перегруповують сили та прораховують потенційні напрямки для наступу. У них триває переосмислення власного потенціалу.

Важливо розуміти, яку саме кількість особового складу ворог готовий застосувати для наступальної операції. Якщо це корпус, то є питання, як окупанти зможуть набрати достатньої кількості техніки.

40-тисячний корпус потребує 825 танків, 2,5 тисячі бойових броньованих машин і десь 1 тисячу артилерійських стволів. Де вони зможуть їх взяти – поки не зрозуміло. Якщо на 50-60% вийдуть – то вже для окупантів буде хороший результат,

– зазначив Черник.

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У будь-якому випадку потрібно бути готовими до різних ситуацій на фронті. На війні неможливо постійно наступати та постійно оборонятися.

Якщо й почуємо, що там піде великий корпус вперед та щось захопить – треба до цього спокійно ставитися. Нам головне виграти війну. А деякі битви можуть бути програні,

– наголосив Черник.

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