Росіяни намагаються там прорвати оборону ЗСУ з 2 напрямків: показуємо на карті місто Куп'янськ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 5 червня повідомив, що складна ситуація склалася біля міста Куп'янськ у Харківській області. Там окупанти намагаються прорвати українську оборону з 2 напрямків.

Це місто російські загарбники вже окуповували на початку повномасштабного вторгнення, але Сили оборони звільнили населений пункт під час відомої Харківської операції. Як далеко розташований від фронту Куп'янськ – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Росіяни активізувались на Куп’янському напрямку: чи переростуть їхні дії в масштабний наступ

Де розташований Куп'янськ, і як далеко від фронту

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що в районі Куп'янська, де противник намагається прорвати оборону наших військ з двох напрямків, тривають жорсткі бої. Завдання українського військового командування, як зазначив генерал, зупинити ворога і примусити перейти його до оборони.

Моє завдання – забезпечити цей напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволить значно зміцнити оборону,

– наголосив він.

Сирський зауважив, що, попри всю складність ситуації, у нашої держави є шанси змінити обстановку на нашу користь. І Сили оборони роблять для цього все можливе.

Варто зазначити, що сам Куп'янськ розташований за близько 8 кілометрів від лінії фронту, де йдуть бої між українськими захисниками і російськими загарбниками.

Де розташоване місто Куп'янськ: дивіться на карті

Чому росіяни прагнуть захопити Куп'янськ

Як наголошував військовий експерт Сергій Грабський, Куп'янськ є перетином важливих автомобільних та залізничних шляхів. Окрім того, місто є ключем до річки Оскіл.

Захоплення Куп'янська ворогом може створити прецедент, коли значно ускладниться забезпечення українських підрозділів, які діють на лівобережжі ріки Оскіл,

– пояснив він.

Натомість для противника, наголосив Грабський, вихід до водойми дозволяє створити буферну зону, з якої росіяни пізніше можуть планувати операції для подальшого просування у напрямку Харкова.

Зверніть увагу! Російські загарбники окуповували Куп'янськ на початку повномасштабного вторгнення, але українські військові звільнили місто восени 2022 року, вигнавши звідти ворога.

Зокрема, 11 вересня Генштаб ЗСУ підтвердили звільнення Куп'янська українськими військовими. Це сталося наступного дня після того, як у мережі поширювали повідомлення про деокупацію Куп'янська.