Окупанти влучили КАБом у п'ятиповерховий будинок у Куп'янську: постраждали люди

Росіяни ввечері 1 листопада влучили керованою авіабомбою у п'ятиповерховий будинок у Куп'янську, що в Харківській області. Внаслідок обстрілу у місті є постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Що відомо про обстріл ворогом 5-поверхівки в Куп'янську

Олег Синєгубов розповів, що обстріл Куп'янська КАБом стався близько 21 години 1 листопада. Там є влучання у п'ятиповерховий житловий будинок.

Попередньо, постраждали дві людини,

– написав глава Харківської обласної військової адміністрації.

Він також підкреслив, що екстрені служби вже працюють над ліквідацією наслідків у багатоповерхівці Куп'янську.

До цього у Харківській обласній прокуратурі повідомляли, що 1 листопада близько 14:55 війська Росії завдали авіаудар по селу Вільхуватка Куп'янського району. Там постраждало троє людей.



Росіяни вдарили по приватних будинках у Куп'янському районі 1 листопада / Фото Харківської обласної прокуратури

85-річна жінка та двоє чоловіків віком 87 і 59 років зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджено приватні домоволодіння,

– зазначили у прокуратурі.



У Куп'янському районі 1 листопада після ворожої атаки постраждало 3 людини / Фото Харківської обласної прокуратури

До слова, росіяни також ввечері 1 листопада влучили у багатоповерхівку у Сумах. Там атака відбулася за допомогою дрона-камікадзе типу "Шахед", постраждало щонайменше 7 людей.

У Сумській міській раді повідомили, що всіх поранених уже ушпиталили. Шестеро поміщені до стаціонару, одна людина лікуватиметься амбулаторно. На місцях влучань ще працюють рятувальники та поліцейські.