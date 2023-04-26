Удар по краєзнавчому музею в Куп'янську: влада уточнила дані про загиблих і постраждалих
Джерело:Олег Синєгубов
25 квітня ворог вдарив по центру Куп'янська та влучив у музей. На жаль, внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
Станом на 26 квітня загинули дві жінки. 10 осіб отримали поранення, з них 4 – госпіталізували.
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Що відомо про жертв та поранених у Куп'янську
Як розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок ракетного удару по Куп'янську загинуло дві жінки – 54 та 57 років. 10 осіб отримали поранення. З них 4 госпіталізовані, ще 6 мають незначні ушкодження та отримали медичну допомогу на місці.
Наслідки удару по Куп'янську / фото Олега Синєгубова
Окупанти влучили у музей / фото Олега Синєгубова
На місці удару працювали відповідні служби / фото Олега Синєгубова
Загалом протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних та прифронтових населених пунктів в Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах. Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та інші населені пункти області.
Обстріл Куп'янська: все, що відомо
- 25 квітня Куп'янськ обстріляли з С-300. Російські терористи влучили у музей.
- У Харківській ОВА підтвердили та зафіксували влучання в будівлю Краєзнавчого музею.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл. За його словами, країна-терористка робить усе, щоб знищити нас повністю.
- Внаслідок обстрілу Куп'янська загинули співробітниці музею. Їхні тіла рятувальники діставали з-під завалів кілька годин.
- Тіло директорки музею шукали кілька годин. На перший поверх, де вони були в момент вибуху, обвалилися кілька перекриттів. Біля руїн з надією чекали родичі та колеги. За 5 годин пошукової операції рятувальники змогли дістати тіло загиблої.
- Зауважимо, що з музею встигли вивезти частину цінних експонатів. Решту ще готували до евакуації. У цьому приміщенні працював і департамент культури. Це був останній вцілілий культурний заклад у Куп'янську.