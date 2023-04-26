Удар по краєзнавчому музею в Куп'янську: влада уточнила дані про загиблих і постраждалих

25 квітня ворог вдарив по центру Куп'янська та влучив у музей. На жаль, внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Станом на 26 квітня загинули дві жінки. 10 осіб отримали поранення, з них 4 – госпіталізували.

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Що відомо про жертв та поранених у Куп'янську

Як розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок ракетного удару по Куп'янську загинуло дві жінки – 54 та 57 років. 10 осіб отримали поранення. З них 4 госпіталізовані, ще 6 мають незначні ушкодження та отримали медичну допомогу на місці.



Наслідки удару по Куп'янську / фото Олега Синєгубова



Окупанти влучили у музей / фото Олега Синєгубова



На місці удару працювали відповідні служби / фото Олега Синєгубова

Загалом протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних та прифронтових населених пунктів в Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах. Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та інші населені пункти області.

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