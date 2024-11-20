"Лише це зупинить Росію": розмова з бійцем "Ахіллесу" про запеклі бої за Куп'янськ

Кремль поставив російським загарбникам завдання до 1 листопада захопити Куп'янськ на Харківщині. Завдяки Силам оборони окупантам не вдалося реалізувати це, проте вони не полишають спроб й атакують 24/7.

Заступник командира батальйону ударних безпілотників 92 бригади "Ахіллес" Олесь Маляревич у розмові з 24 Каналом підкреслив, що ворога можна зупинити лише силою. Більше про ситуацію поблизу Куп'янська та до яких самовбивчих атак і хитрощів вдається ворог – читайте далі у матеріалі.

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Дозвіл на удари по Росії мав бути ще у березні 2022 року

Щодо дозволу США бити далекобійною зброєю по Росії було багато різних реакцій. Говорили навіть, що це може призвести до великої війни. Як гадаєте, Третьої світової війни вже не уникнути?

Не можу коментувати, чи буде Третя світова, чи будуть ядерні удари. Можу сказати, що нам давно потрібно було дозволити використовувати будь-які засоби, окрім ядерки, по території Росії та на окупованих територіях. Не має бути обмежень. Проти нас воює дуже потужний ворог, який використовує усе, щоб нас знищити.

У травні 2024 року дозволили бити системами HIMARS по території Росії. Там дальність ураження до 80 кілометрів. Одразу було зрозуміло, що треба на більші відстані працювати. Є фраза американського генерала, що воїн виграє битву, а війну виграє логістика. От по логістиці й треба бити. Це – аеродроми, точки забезпечення, склади. Так окупанти не зможуть отримувати на лінію фронту ні паливо, ні боєприпаси, ні живу силу в достатній кількості.

Ви кажете, що це рішення ухвалене трохи запізно. Коли його варто було ухвалити, щоб була вища ефективність?

У перші числа березня 2022 року. А ще – дати всю зброю, щоб ми могли нормально воювати. Станом на зараз ми втратили багато часу, територій та людей, зокрема й мирного населення. А все через те, що нам лише потрошки дають озброєння.

Про критичну ситуацію біля Куп'янська

Якщо говорити про Харківський напрямок, де ви нас захищаєте, з якої зброї Росія найбільше обстрілює? Як змінилися її засоби ведення бою за більш ніж 2 роки війни?

Росія використовує все, що має, та все, що отримує від своїх партнерів. Насамперед це КАБи, "Шахеди", різні лінійки ракет. Ви бачите, як вони зараз атакують нашу енергетичну систему та цивільну інфраструктуру України.

До війни вони казали, що мають в невеликій кількості ракети "Кинджал", "Циркон". Зараз вони їх використовують по цивільній інфраструктурі, коли захочуть. Це питання не лише про лінію фронту, але й загалом про всю Україну. Вони використовують все, що мають.

Аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що окупанти цієї зими зосередяться на захопленні прифронтових українських міст. Серед них – Торецьк, Покровськ, Курахове. Також ворог готується до просування в бік Куп'янська та Часового Яру. Ви зараз воюєте на Куп'янському напрямку. Як часто росіяни пробують прорвати нашу оборону?

Доки у них буде виходити рухатися вперед, доти вони будуть це робити. Ніщо їх не зупинить, окрім сили. Треба показати їм, що вони втратять все, якщо продовжать рухатися вперед.

На Куп'янську вони постійно штурмують – 24 на 7. Єдине, що атаки бувають різними. Є піхотні атаки. Є артилерійські обстріли, а після цього йде штурм, коли добігає лише десята частина їхнього підрозділу. Бувають танкові прориви. Днями вони намагалися заїхати до Куп'янська.

Звісно, це все знищується, але кожного разу вони потрошки захоплюють територію. Тому потрібно все це силою зупиняти. Іншого варіанту немає.

Ситуація біля Куп'янська: дивіться на карті

Яка ситуація біля Куп'янська? Чому ворог постійно намагається там атакувати?

Їхнє задання-мінімум – повністю захопити лівий берег річки Оскіл. Якщо їм це вдасться, то будуть штурмувати правобережжя і рухатися далі.

На цьому напрямку зібрані дуже потужні наші сили. Наразі наше завдання – не дати їм захопити лівий берег річки Оскіл. Там дуже складна ситуація, як можете побачити по карті, бо забезпечення йде через річку. Утім, наше завдання – знищувати ворога та завдавати йому максимальної шкоди. Це ми й робимо.

Повідомляли, що росіяни планували захопити лівобережжя річки Оскіл та Куп'янськ до 1 листопада. Чи з того часу посилилися штурмові дії окупантів?

Російська армія достатньо добре організована. Дійсно була така дата, ми не раз чули про це в перехопленнях. Вони дуже люблять дати. На цей день вони орієнтувалися, тому до того часу були 2 потужні бронетанкові атаки. Тоді вони втратили 50 одиниць техніки за одну атаку і 17 одиниць – за іншу, й безліч особового складу.

Там не шкодують особовий склад. Найдешевше, що є в збройних силах Росії – це люди. Вони їх втрачають дуже легко та у величезних кількостях, щоб досягти поставленої мети. Їм не вдалося все виконати до 1 листопада, але вони і далі намагаються реалізувати цю мету.

Тобто зараз можна сказати, що вони навіть частково не досягли своєї мети?

Не можна так казати. Вони не досягли мети захопити лівий берег річки Оскіл, але щодня намагаються забрати там хоч одну посадку, хоча б щось. Це життя та здоров'я наших воїнів. Дуже важка ситуація на Куп'янщині. І за кожен метр йдуть потужні та драматичні бойові дії.

Окупанти здійснили зухвалу атаку, переодягнувшись у ЗСУ

Минулого тижня росіяни пробували прорвати оборону на Куп'янському напрямку, переодягнувшись у форму ЗСУ. Штурмові групи ворога атакували чотирма хвилями та залучили близько 15 одиниць техніки. Усі атаки вдалося відбити. Під час атак помітили нову техніку в росіян? Чи були серед них війська Північної Кореї?

Військ КНДР поки що на території Харківщини не помітили. Стосовно цієї атаки – вона була зухвалою й одразу стало зрозуміло, що вони всі будуть знищені. Окупанти просто пробували вклинитися в сили ЗСУ. Наші сили там мали більшу кількість техніки. Таке російське "може, пройде".

Їх вдалося знищити, але проблема була. Десь 45 їхніх піхотинців десантувалося з бронетехніки. Вони розсипалися по хатах. Потім тривалий час довелося їх шукати та вибивати. Утім, не можливо зафіксувати точну їхню кількість – 45 їх, чи 46, а може 39? Якщо 1 – 3 десь засядуть в будинку, то це може бути проблемою, тому ціла операція була, щоб їх викурити та знищити. Вони всі були знищені.

Яка ситуація в самому Куп'янську

Скільки зараз, за вашими даними, перебуває місцевих у Куп'янську та околицях міста? Чи пробують вони евакуюватися?

Цим питанням займається військова адміністрація. Завжди, навіть в найгарячіших точках, залишається декілька сімей. Переважно це люди похилого віку. Вони живуть там, незважаючи ні на що. На жаль, таке буває.

Ми довго трималися в Бахмуті. В останній день боїв, коли ми ще трохи його контролювали, двоє людей похилого віку просто йшли з торбинкою через поле. Їм було на все байдуже. Ми їх просто підібрали, посадили в броньовану машину та відвезли в медпункт. Далі їх передали службі, яка займається переселенцями. Вони могли загинути на тому полі з вірогідністю у 90%. Але, слава Богу, залишилися живими.

До речі Росіяни прорвалися у Куп'янськ під прикриттям туману: у ЗСУ доповіли про ситуацію у місті

Я впевнений, що в правобережному Куп'янську залишається достатньо багато людей, які ще сподіваються, що якось обійдеться. Хоча там і дрони літають, і ствольна артилерія, і міномети, і КАБи. Там життя вже неможливе.

Чи є в Куп'янську світло та вода? Чи працюють магазини?

Ні, це вже зона бойових дій. Допомогу, можливо, привозять. Як правило, це роблять військові. Ми завжди підтримуємо людей, які залишилися. Немає такого, мовляв, "ти не поїхав, тому ми не будемо тобі допомагати".

Звісно, ми поділимося усім, що в нас є: і генератори даруємо, і техніку, і ліки, і їжу. Вивозимо, якщо є така потреба. Але, звісно, комунальних послуг вже немає.

Росіяни щодня атакують наші міста "Шахедами". Вони навіть навчилися використовувати їх і для розвідки. Чи є це проблемою для наших захисників?

Ні, для розвідки вони мають інші засоби. Це "Орлан", ZALA, Supercam. Це – дрони-розвідники, а "Шахед" – ударний дрон-камікадзе.

Про це говорив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, що вони іноді не оснащують їх боєголовками.

Може бути. Ми такого ще не зустрічали на нашому напрямку. У нас тут стандартні засоби розвідки.

Про дрони Mini-Taurus та пошук нових рішень

Україна має отримати від Німеччини 4 тисячі дронів, які називають Mini-Taurus. Це – ударні БпЛА Helsing, оснащені технологіями штучного інтелекту. Вони працюють навіть під час дії РЕБ. Дальність польоту нібито в 4 рази більша, ніж у типових українських дронів-камікадзе. Наскільки вони посилять нас та чи зможуть замінити удари далекобійною зброєю вглиб Росії?

Ні, вони точно не замінять далекобійну зброю, але якусь функцію зможуть виконувати. Треба отримати дрон, протестувати його та зрозуміти, на що він здатний в бойових умовах.

Поки у нас такого дрона немає, але й не будемо говорити, коли таке щось приїде. Знаєте, не треба взагалі завчасно повідомляти, як це було про дозвіл з ударами по Росії. Це військова справа. Хай для них буде несподіванка.

Звісно, вони не зможуть швидко змінити дислокацію своїх підрозділів, щоб врятуватися від ATACMS. Це дуже складно, але все одно не треба про це казати – тихенько дали, хай працюють. Тому коли в нас будуть такі дрони, то ми про це нікому не будемо говорити.

Як змінилися безпілотники з початку повномасштабної війни?

З дронами постійно щось змінюється. Це навіть неможливо перелічити. Сьогодні у нас щось літає, а завтра не літає.

Для того, що "літало" у нас працюють розробники та інженери, які в спеціально обладнаних місцях в умовах лінії фронту готують дрони, софт (програмне забезпечення – 24 Канал) дронів, деталі і так далі. Усе для того, щоб дрон міг виконувати бойове завдання, враховуючи РЕБ противника.

Ми розуміємо, чим проти нас працюють. Намагаємося протиставити свої рішення. Як наші рішення перемагають – росіяни роблять усе, щоб його нівелювати. Тут постійна конкуренція, але це не перемога та медалька, а життя людей.