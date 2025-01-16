Окупанти влаштували "полювання" за людиною: жахлива історія з Куп'янська

Російські окупанти тероризують цивільне населення на Харківщині. Вони знову влаштували полювання на людей за допомогою FPV-дронів.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, станом на обід 16 січня на Харківщині лунає повітряна тривога. Важливо перебувати в укриттях, адже чутно вибухи.

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Росіяни атакують Куп'янськ FPV-дронами

За словами Черненко, російські окупанти буквально намагаються зробити так, аби в Куп'янську було неможливо жити. Вони регулярно запускають власні FPV-дрони по цивільному населенню.

15 січня один з таких російських дронів важко поранив 50-річного чоловіка. У нього була травматична ампутація ноги та відкритий перелом. Чоловіка у тяжкому стані довезли до лікарні. Медики надають йому допомогу.

Це була звичайна вулиця. Цивільний йшов собі нею. І по ньому вдарили. Це не інакше як тероризм. Вони пробують збезлюднити Куп'янськ,

– розповіла Черненко.

Місто регулярно обстрілюють безпілотниками. Буквально нещодавно ворожі дрони пошкодили житлову дев'ятиповерхівку. Там пошкоджені вікна та дах будівлі.

Нагадаємо, командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький розповів про те, як вдалося відбити механізований штурм окупантів на Харківщині 8-9 січня. Тоді загарбники хотіли відкрити собі шлях на Борову.