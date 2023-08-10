Чому росіяни хочуть наступати на Куп'янськ: Гайдай назвав мету ворога

Російські окупанти намагаються наступати на Куп'янському напрямку. Там вже упродовж певного часу активізувалися бойові дії.

Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зауваживши, що окупанти обрали саме Куп'янський напрямок з низки причин.

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Чому росіяни наступають на Куп'янському напрямку

Як наголосив Гайдай, тут є певний комплекс різних причин. Їм не вистачає перемог на фронті. Та й вони досі не виконали свої старі завдання.

Якби вони пройшли до Куп'янська, то в певному сенсі роз'єднали наше угруповання на дві частини. Потім вони можуть вниз спуститися і теоретично спробувати взяти в оперативне оточення наші підрозділи,

– вважає Гайдай.

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Крім того, окупанти досі не змогли виконати своє завдання, яке їм поставили ще навесні 2022 року – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Воно досі актуальне для російських загарбників.

Ситуація на Куп'янському напрямку: коротко

Станом на серпень 2023 року російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військових на Куп'янському напрямку. Головна мета загарбників – вийти до самого Куп'янська. Про активізацію окупантів на цьому напрямку було відомо ще у червні.

Зараз там тривають інтенсивні бойові дії. За останні дні деякі позиції по кілька разів переходили з рук в руки. Олександр Сирський підкреслив, що на цьому напрямку ухвалили усі необхідні рішення для "гарантованого стримування противника та створення умов для подальшого його розгрому".

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала Куп'янсько-Лиманський напрямок найгарячішим на фронті. Там зараз триває запекла боротьба.