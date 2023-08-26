На Куп'янському напрямку росіян добре нищать касетні боєприпаси: огляд фронту від Світана

Окупанти мало не рік тупцюють на одному місці на Куп'янському напрямку. Якщо ж вони спробують знову активізувати там наступ, то ЗСУ вправно їх знищуватимуть.

Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій, наголосивши, що на Куп'янському напрямку ворог зазнає суттєвих втрат в особовому складі та техніці.

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Чому для Росії важливий Куп'янський напрямок

Полковник запасу ЗСУ нагадав, що загалом на Куп'янський напрямок Росія стягнула понад 100 тисяч своїх військових.

Тобто ляжуть усі,

– сказав Світан.

Він пояснив, що Куп'янськ – найближчий населений пункт від російських Валуйок. Відстань між ними до 100 кілометрів, яку можна подолати приблизно за півтори години їзди. Цей шлях зручний для постачання техніки та озброєння.

Тому ворог використовує цей напрямок, щоб спробувати зв'язати наші стратегічні резерви, розтягнути лінію фронту, щоб не дати Силам оборони України вийти на Азовське узбережжя.

Військове зведення від Романа Світана: дивіться відео

Росіяни за рік не просунулися під Куп'янськом

Світан припускає, що росіяни боротимуться за Куп'янськ до осінніх дощів. Для них важливий Куп'янськ-Вузловий, який є залізничною сортувальною станцією, звідки йдуть кілька гілок практично в усі сторони.

За його словами, це вороже угруповання перебуває в районі Луганського напрямку з січня 2023 року. А рух там почався приблизно за місяць до дощів. Наші сили й засоби тримають росіян на дальності 7 – 8 кілометрів від Куп'янська.

Вони (росіяни – 24 Канал) так і стоять, нікуди майже й не просунулися,

– наголосив полковник запасу.

Він уточнив, що на такій дальності окупанти стоять мало не рік у цьому районі. Там перепад висот на користь ЗСУ та хороший наш укріпрайон. І ворог зазнає суттєвих втрат в особовому складі та техніці.

Світан додав, що окупанти підіймаються у поля й рухаються по відкритій місцевості, де ми їх встигаємо дістати. У цьому нам добре допомагають касетні боєприпаси.

Ситуація на Куп'янському напрямку / Скриншот Deep State Map

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