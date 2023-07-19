Хімічна зброя та авіація: у Нацгвардії розповіли про запеклі бої на Лимано-Купʼянському напрямку

Залишається складною ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку. Там російські окупанти не гребують навіть забороненою зброєю.

Про це 24 Каналу розповів командир роти батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії Євген Оропай. Як відомо, активізація ворога в цьому районі не стала несподіванкою для ЗСУ.

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"На жаль, ситуація дуже складна. Росіяни намагаються штурмувати наші позиції і пройти цим напрямком. Тривають запеклі бої із залученням авіації, хімічної зброї", – зазначив Оропай.

Росія тривалий час готувалась до атаки на Лимано-Куп'янському напрямку – там зосереджено близько 100 тисяч військових і понад 900 танків. Ворог, імовірно, прагне не лише зв'язати українські резерви, а й вичавити їх за річки Сіверський Донець і Оскіл.

ЗСУ готові до всього

Попри всі намагання росіян, українські військові міцно тримаються на своїх позиціях. Лінію оборони вибудували на природних перешкодах, зокрема на висотах.

Ба більше, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони перехопили ініціативу на Куп'янському напрямку.

Наступ ЗСУ триває: останні новини

Українські військові продовжують вибивати росіян з нашої держави та деокуповувати її територію. Від початку наступу Збройні Сили звільнили понад 210 квадратних кілометрів нашої землі.

Зокрема, на Бахмутському напрямку українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста-фортеці. Російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки.

Раніше українські захисники повернули Рівнопіль Донецької області під наш контроль. Разом з ним знову вдома вже дев'ять населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі.