"Тактичний провал для росіян": WSJ розібрали бій Сил оборони та росіян під Куп'янськом

Ситуація на фронті залишається непростою. Попри намагання росіян захопити території, наші захисники дають ворогу гідну відсіч.

Росія концентрує свої сили на кількох напрямках, зокрема, на Куп'янському. Однак українські військові дають гідну відсіч, відмічає видання Wall Street Journal, яке розібрало один з боїв в районі Синьківки.

Дивіться також Росіяни спробували захопити Табаївку, в Авдіївці важкі бої: як змінилась карта фронту за тиждень

Українські бійці ефективні

Мовиться про розгром штурмової колони росіян, якого завдала ворогу 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького у взаємодії із військовими 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Ця засідка демонструє, як Україна тримає лінію фронту,

– підкреслило видання в заголовку.

Засідка дійсно виявилась ефективною. Чотири російські танки та БМП рухалися вузьким шляхом крізь мінне поле, але наші Сили оборони завдали удару. Протитанкова ракета влучила в першу машину. Колона продовжувала рухатись, однак з часом стало й запізно повертатись: наш дрон скинув вибухівку на росіян. Російська піхота вискочила з техніки та намагалась знайти хоча б якесь укриття.

Цей бій відбувся в грудні 2023 року, WSJ підкреслює, що подібні епізоди трапляються на цьому напрямку постійно.

Ми були готові,

– цитує видання цього командира, який спостерігав за вищезгаданим боєм з бункера неподалік.

Його батальйон щоденно відбиває атаки окупантів у зоні своєї відповідальності. Мізерні досягнення російської армії демонструють, як важко окупантам прорватися через лінію фронту, яка майже не рухалася за останній рік.

Жодна зі сторін не змогла встановити перевагу

Тепер під час своїх зусиль у наступах росіянам доводиться долати перешкоди, які влітку завадили українським силам відвоювати значні території під час контрнаступу ЗСУ. Через щільність мінних полів вони змушені виходити на відкриту місцевість та опинятися прямо в прицілі. Використання розвідувальних дронів зробило спроби прорвати лінії супротивника майже неможливими.

На цьому етапі війни жодна зі сторін не змогла встановити вирішальну вогневу перевагу,

– відзначив Франц-Штефан Гаді, незалежний військовий аналітик, який відвідував передові позиції в Україні.

Така стратегія української оборони завдає росіянам суттєвих втрат. Вони ж активізували свої наступальні зусилля перед роковинами початку повномасштабної війни в Україні.

Це тактичний провал для росіян

Фінський військовий експерт Еміль Кастехельмі, OSINT-аналітик розвідки з відкритих джерел Black Bird Group, після вивчення кадрів бою під Синьківкою наголосив, що це "дуже яскравий приклад майже повного тактичного провалу" росіян.

Водночас інші аналітики попереджають, що Росія зрештою може прорвати оборону на Донбасі, якщо Україна не отримає додаткової зброї від Заходу.

Маючи перевагу в артилерії протягом решти року, росіяни, можливо, могли б захопити решту Донбасу, — припускає Майкл Кларк, колишній генеральний директор британського Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень.

Ситуація на фронті