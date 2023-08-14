Росіяни пробують виконати 2 завдання на Куп'янському напрямку

Російські окупанти намагаються перехопити ініціативу на Куп'янському напрямку. Ворог сформував потужне наступальне військо й пробує виконати два завдання.

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, засновник БФ "Закриймо небо України" розповів 24 Каналу, чому окупанти так активізувалися. Одна з причин – розтягнення фронту.

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На Сході російські військові сформували досить потужне наступальне угрупування – близько 20 тисяч солдатів.

Перше завдання росіян – воєнно-політичне

Загарбники намагаються повністю захопити адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Дії цього угрупування простежуються від Куп'янська до Кремінної, Вугледара.

Романенко розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку: дивіться відео

Владімір Путін розуміє, що російська армія немає жодних переваг у війні. Тому разом із союзниками докладають зусиль, аби на переговорах легалізувати захоплені українські території. Мовиться про Херсонську та Запорізьку області, Донбас, а також Харківську область.

Друге завдання росіян – стратегічне

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде готова вести перемовини з Росією, коли війська агресора залишать Україну, але не з президентом Росії Володимиром Путіним.

Загроза залишається на Куп'янському напрямку. Ворог намагається змусити українське керівництво зупинити наступ шляхом застосування стратегічних резервів, які готували для наступальних дій на Півдні.

Фронт – дуже великий, 1,5 тисячі кілометрів. Ворог розуміє, що треба розтягувати наші сили по всьому фронту, щоб ми залучили стратегічні резерви,

– зауважив Ігор Романенко.

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