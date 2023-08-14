Росіяни пробують виконати 2 завдання на Куп'янському напрямку
Російські окупанти намагаються перехопити ініціативу на Куп'янському напрямку. Ворог сформував потужне наступальне військо й пробує виконати два завдання.
Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, засновник БФ "Закриймо небо України" розповів 24 Каналу, чому окупанти так активізувалися. Одна з причин – розтягнення фронту.
Дивіться також Росія не зможе перемогти в обороні: ISW проаналізував істерику росіян через Урожайне
На Сході російські військові сформували досить потужне наступальне угрупування – близько 20 тисяч солдатів.
Перше завдання росіян – воєнно-політичне
Загарбники намагаються повністю захопити адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Дії цього угрупування простежуються від Куп'янська до Кремінної, Вугледара.
Романенко розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку: дивіться відео
Владімір Путін розуміє, що російська армія немає жодних переваг у війні. Тому разом із союзниками докладають зусиль, аби на переговорах легалізувати захоплені українські території. Мовиться про Херсонську та Запорізьку області, Донбас, а також Харківську область.
Друге завдання росіян – стратегічне
Загроза залишається на Куп'янському напрямку. Ворог намагається змусити українське керівництво зупинити наступ шляхом застосування стратегічних резервів, які готували для наступальних дій на Півдні.
Фронт – дуже великий, 1,5 тисячі кілометрів. Ворог розуміє, що треба розтягувати наші сили по всьому фронту, щоб ми залучили стратегічні резерви,
– зауважив Ігор Романенко.
Останні події з фронту
- Наступальні дії продовжуються на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Минулого тижня у населеному пункті Урожайне, що на Запоріжжі, тривали бої. Там у наших військових є певні успіхи.
- Також певні успіхи у ЗСУ є південніше та південно-східніше Старомайорського, що на Донеччині. Там українські військові закріплюються на певних ділянках.
- Збройні Сили України минулого тижня також вирішили показати росіянам, хто справжні господарі на Луганщині. Українські військові змогли просунутися в бік Кармазинівки. Загалом просування досягло майже 3 кілометрів за тиждень.