Росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища: які загрози це створює

Російські окупанти змогли пошкодити Тернівську дамбу на Курахівському водосховищі. Це може створити певні проблеми для підрозділів Сил оборони України.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, зауваживши, що удар по Курахівському водосховищу є спробою окупантів вплинути на логістику на цьому напрямку.

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Яка ситуація на Курахівському напрямку

Як розповів Гетьман, зараз Курахове Донецької області фактично наближається до напівоточення. Російські окупанти тиснуть з півночі, сходу та півдня. За деякими даними, ворог перебуває приблизно на відстані 6 кілометрів від міста.

Зараз окупанти намагаються перерізати логістику українських підрозділів, які там обороняються. Вони хочуть створити умови, за яких неможливо буде підвозити ресурси як основною дорогою, так і другорядними.

Так окупанти хочуть зіпсувати логістику та змусити наші підрозділи відійти з цих позицій. Якщо не буде можливості підвозити все, що необхідно, то тримати оборону там буде неможливо. Якщо в лоб не вдається вибити війська, то вони пробують зробити ось таке напівоточення,

– сказав Гетьман.

Яка ситуація біля Курахового: дивіться карту бойових дій

Додамо, військовий батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов ("Осман") розповів про наслідки підриву дамби на Курахівському водосховищі. Було підтоплено ряд сіл в напрямку Багатира. Дороги були придатними для використання. Однак переміщення бронетехніки ґрунтовими дорога навколо цих населених пунктів було обмежене.