Нові рубежі оборони ще кращі, – полковник запасу ЗСУ про ситуацію біля Курахового

Поки українські військові утримували Курахове, Україна створила нові райони оборони.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він вважає, що оборонні рубежі в районі Дачного кращі за ті, які ЗСУ утримують у районі Курахового.

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Район трубного заводу та теплоелектростанції сильно зруйнований, але, тим не менш, залишається під контролем ЗСУ.

Підтримка з тилу

Наразі може проводитися керований відхід із цього напрямку. Водночас, з огляду на виділені сили і засоби, ми все ще здатні утримувати частину Курахового,

– зазначив Роман Світан.

Він додав, що на сьогодні українські війська контролюють щонайменше західну частину Курахового. Навіть якщо буде прийнято рішення про частковий керований відхід, це не призведе до обвалу фронту на цій ділянці.

Карта. Курахівський напрямок.

Ба більше, можливо, частина СПШ залишиться на території Курахового та підтримуватиметься українськими силами з тилу.

Утримувати можливо, поки противник не переріже основну трасу забезпечення Курахівського гарнізону. Ця траса веде із Запоріжжя у бік Донецька. Противник намагається наблизитися до цієї траси, але наші підрозділи ефективно стримують його,

– зазначив Світан.

Він також додав, що на південь від Костянтинополя росіяни посилюють свої сили. ЗСУ можуть і надалі утримувати Курахове. Кожен метр Донецької області, дається ціною сотень, а інколи й тисяч втрат росіян, враховуючи загальну ширину фронту близько 50 кілометрів.