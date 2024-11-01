Заручники у "медичних підвалах": Росія кидає тяжко поранених бійців на Курахівський напрямок

Російське командування відправляє бійців з важкими пораненнями у виснажливі піхотні атаки на Курахівському напрямку. Таким чином ворог намагається підтримувати темп свого наступу.

Водночас Володимир Путін каже, що стурбований медичним лікуванням ветеранів своєї армії, передає 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни.

Дивіться також Бої під Покровськом, ворог здійснив 60 атак на Курахівському напрямку: карта фронту 1 листопада

Чому виникли скарги на російське військове командування

Скарги на військове командування Росії посилив колишній інструктор загонів "Шторм-Z".

Він звинуватив командирів збройних сил Росії у тому, що вони відправили на передову під Курахове поранених військовослужбовців медичної роти, яка належить 57-му мотострілецькому полку.

Колишній інструктор загонів "Шторм-Z" повідомив, що російське командування не забезпечило цим бійцям належної медичної допомоги. Натомість тримало їх у заручниках в "медичному підвалі".

За його словами, командири обіцяли звільнити поранених за хабар у розмірі півтора мільйона рублів. Російська влада нібито відреагувала на ці скарги й закрила "медичні підвали", та пропагандист стверджує, що така практика утримування поранених досі існує.

Росіянин також додав, що російське командування відправляє поранених в штурми, покладаючись на "м'ясні атаки". Така тактика призводить до значних втрат живої сили.