Яке значення для росіян має Курахівський напрямок: в ОСУВ "Хортиця" пояснили

Російська армія продовжує здійснювати атаки на Курахівському напрямку. Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, чому для Росії дуже важлива ця ділянка фронту.

Російська армія намагається прорвати оборону на Курахівському напрямку, але українським військам вдається стримувати наступ ворога. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Для чого росіянам Курахівський напрямок

За словами Волошина, цей напрямок потрібен російській армії для того, щоб вирівняти лінію фронту та мати змогу перегрупуватися.

Вирівняння лінії фронту дасть змогу росіянам перегрупуватися, вивести деякі підрозділи для відновлення, а потім, акумулювавши ресурси, знову проводити наступальні дії,

– каже речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Ситуація на Курахівському напрямку загострюється. Існує загроза втрати Курахового, Часового Яру, Мирнограда, Покровська та Новосілки.

Військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко каже, що росіяни готові кинути у бій всі свої карти у вигляді живої сили, техніки та авіації. Це пов'язано з тим, що російська армія прагне захопити міста до Нового року.