Полковник запасу назвав 3 точки на фронті, де Росія тиснутиме до весни
Активність російської армії на полі бою за останні місяці значно зросла. Ворожі війська зберігатимуть темпи наступу, зосередившись на визначених ділянках фронту.
Для окупантів є кілька пріоритетних напрямків, на яких намагатимуться просуватися найближчим часом. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, де розвинеться наступ ворога та чого чекати на фронті.
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Де будуть активними росіяни у найближчі місяці
Росіяни посилили тиск на Курахівському напрямку. Окупанти просунулися й зараз перебувають у небезпечній близькості до самого Курахового на Донеччині.
Справді, вони тиснуть на Курахове з трьох боків: з півночі, заходу та півдня. Вони витиснули наші війська з Вугледару та підтягнулися до Богоявленки. Ця Курахівська "кишеня" дуже небезпечна для нас. Поки там не мовиться про оперативне оточення чи контроль логістичних ланцюгів, але ситуація розвивається загрозливо,
– наголосив Роман Світан.
Ситуація на Курахівському напрямку: перегляньте на карті
Загалом на фронті зараз є три точки, де росіяни мають перевагу на оперативному напрямку: Курахове, Торецьк та Куп'янсько-Лиманський напрямок. На думку полковника запасу, саме на цих напрямках окупанти зосереджуватимуться наступні кілька місяців навіть за несприятливих погодних умов.
"Вони серйозно активізувалися у Білогорівці, намагаючись витиснути звідти наш гарнізон, що дуже небезпечно. Білогорівка – це фактично єдиний населений пункт, який ще залишається під контролем українських сил на Луганщині після втрати Макіївки", – пояснив Світан.
Де розташована Білогорівка: перегляньте на карті
Як дощ і холод вплинуть на фронт
Водночас настання гірших погодних умов все ж змушує росіян квапитися. Адже щойно ґрунти у Донецькій області розмиє дощами, рухатися там стане фактично неможливо. Тож за найкоротші терміни окупаційна армія хоче пробитися до головних міст, витиснувши українських військових в поля.
Чому вони намагаються зараз зайти в Курахове? Тому що, якщо вони залишаться у тому ж становищі, що зараз, їх накриють дощі у полях. Це стане проблемою. Якщо ж нас накриє дощами у полях – це буде проблемою для нас. Тому нам важливо утримувати міста – в забудовах міста воювати можна і взимку,
– підкреслив військовий експерт.
Росіяни також намагаються зайти у Часів Яр до зими, адже розуміють, що взимку їм аж ніяк не вдасться цього зробити. За словами Світана, агломерація Слов'янськ – Краматорськ – Дружківка фактично убезпечена на найближчі пів року якраз через те, що погода не дасть росіянам підібратися близько. А ось серйозні проблеми можуть виникнути в Торецьку, Кураховому та в районі Білогорівки.