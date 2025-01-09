У Кураховому окупанти намагаються інфільтруватися у бойові порядки ЗСУ, – ОСУВ "Хортиця"

Російські загарбники не припиняють штурмувати на Курахівському напрямку. Ворожі сили там намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис ОСУВ "Хортиця".

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Ситуація на Курахівському напрямку

Зранку 9 січня в ОСУВ "Хортиця" повідомили про перебіг бойових дій в зоні їхньої відповідальності. Зокрема, розповіли про ситуацію на Курахівському напрямку.

Так, там противник проводить штурмові дії в районі Курахового та в напрямку Дачного та Янтарного.

Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки,

– ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що близько другої години ночі 9 січня Deep State опублікували оновлення карти бойових дій. Згідно з даними фахівців, ворожі сили просунулися на Донеччині. Зокрема, ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, біля Воздвиженки, Баранівки, Солоного, Слов'янки, Петропавлівки, Новоєлизаветівки та Курахового.