Втримати Курахове надзвичайно складно: яке завдання тут можуть виконати ЗСУ

Ситуація на Курахівському напрямку залишається напруженою. Втримати місто від атак окупантів буде надзвичайно складно.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що Курахове сьогодні перебуває під контролем Сил оборони України.

Дивіться також Російська армія просунулася в Торецьку, Кураховому і Курській області: огляд фронту і карти ISW

Як все може розвиватися далі

Як наголосив Коваленко, врятувати Курахове від окупантів – досить складне завдання. А, можливо, і нереалістичне. Загарбники кидають величезну кількість особового складу на цей напрямок.

Максимум, що ми можемо тут зробити, – це виснажити ворога. Змусити його витратити якнайбільше ресурсу. Нам це вдається. Жовтень став одним з найрекордніших місяців за кількістю втрат окупаційних військ,

– зауважив Коваленко.

Яка ситуація біля Курахового: дивіться карту бойових дій

Буде добре, якщо вдасться максимально виснажити окупаційні війська напередодні основної фази наступу на Покровському напрямку. Потрібно, щоб вони були обмежені в ресурсі, аби наступ на Покровськ не міг початися до кінця 2024 року чи навіть в першому кварталі 2025 року.

Зверніть увагу! За 12 листопада Росія втратила понад 1770 особового складу. Загалом наші захисники знищили 714380 окупантів.

Росія хоче продемонструвати новообраному президенту США Дональду Трампу, що нібито у неї ще є буквально нескінченний ресурс. Зараз країна-агресорка спробує посилено лізти вперед на фронті.

От ці найближчі 2 місяці до інавгурації Трампа вони будуть намагатися вразити його в зоні бойових дій. На це спрямований їхній акцент, щоб змусити Трампа домовлятися на умовах Росії. Також будуть тиснути і в Курській області,

– вважає Коваленко.