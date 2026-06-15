Муссоліні було знято з посади прем'єр-міністра рішенням Вищої Фашистської Ради і взято під варту 25 липня 1943 року. Герінги та Гімлери дещо затягли з цим об'єктивним процесом, мабуть, завдяки інтригам нашого легендарного Штірліца. Про це пише Андрій Піонтковський.

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Куратори Путіна нарешті почали у ньому сумніватися

Так що ж чекати зморшку під пледиком, міфічному розвіднику, який за десятиліття дослужився до високого звання майора КДБ СРСР. Робочий витратний матеріал, який опинився в критичний момент під рукою у неформальних лідерів чекістської корпорації та "направлений ними у відрядження для роботи під прикриттям голови уряду".

Відрядження затягнулося на чверть століття. "Приблатнений" персонаж, який виріс у кримінальній атмосфері пітерського двору, органічно резонував із глибинними пластами народної душі.

На це, власне, і розраховували його куратори, але навіть вони не могли передбачити ще одну грань його дворового обдарування.

Зморшок послідовно крутив на *** 43, 44, 45, 46 та 47 президентів США. Всі вони були для нього звичними з дитинства соціально чужими лохами – багатими хлопчиками з благополучних сімей.

Куратори високо цінували ці переваги свого призначенця, але невдала війна їх знецінила. Нічого особистого, Володимире. Корпорація має свій колективний інстинкт виживання. З тобою вона не виживе, а без тебе не просто виживе, а навіть із деякою подобою героїчної легенди.

Процес паралельного усунення Путіна та створення цієї нової легенди відбувається з наростаючою інтенсивністю на наших очах. Спочатку це був хор "Z-блогерів", а сьогодні це вже спільна лінія провідних кремлівських пропагандистів. Всі вони у досить емоційній манері викривають якусь анонімну "владу" (не називаючи Путіна особисто) у нерішучості, некомпетентності, боягузливості, неготовності завдавати ударів по центрах прийняття рішень, по розкиданих сьогодні по всій Європі спільних з Україною підприємствах ВПК, які працюють на оснащення ЗСУ найсучаснішою зброєю.

Подібні викриття та вимоги не можуть тривати у країні, яка воює, нескінченно. Або "влада", тобто Путін, прислухається до них і справді завдасть нещадних ударів по послужливо підготовленому списку першочергових 27 цілях. Наприклад, по бульвару Іхсана в місті Анкара.

Але Путін цього ніколи не зробить, бо знає, що його обов'язково вб'ють. А він має намір дожити до 150 років, періодично змінюючи органи.

Або до влади, нарешті, прийдуть мужні рішучі патріоти, які готові максимально розширити межі "русского міра", використовуючи весь арсенал вітчизняної зброї, включаючи спеціальну.

Що зробить нова влада у Росії?

Звісно, ​​нова влада розпочне з аудиту основних державних інститутів, насамперед міністерства оборони. Власне, цю ключову місію вже два роки виконує направлений у відрядження під прикриттям міністра оборони Андрій Ремович Білоусов. Він уже виявив у відомстві жахливу систему крадіжок, зловживань, знущань з військовослужбовців. Декілька заступників колишнього міністра оборони Сергія Шойгу вже, як відомо, заарештували.

На терміново скликаному засіданні Ради безпеки XX червня (липня) 2026 року його секретар також був нарешті заарештований. Путін своїм останнім рішенням рекомендував Думі затвердити кандидатуру Білоусова прем'єр-міністром замість Мішустіна, який подав у відставку. Дума, яку терміново зібрали на нічне засідання, негайно затвердила запропоновану їй кандидатуру.

Прем'єр-міністр Білоусов автоматично стає в.о. президента Росії та виступає з першим зверненням до нації. Він запевняє братів і сестер, що завдання демілітаризації та денацифікації не лише території колишньої УРСР, а й усього європейського континенту в жодному разі не знімаються з порядку денного. Але система злодійства і некомпетентності в армії завдала нашим збройним силам величезних збитків. Для відновлення рівня боєздатності, необхідного для виконання нашої історичної місії, потрібна пауза в бойових діях.

Тож в.о. президента приймає непросте рішення і надає військам наказ припинити вогонь із завтрашнього дня о 0 годині 0 хвилині по всій лінії зіткнення сторін. У студії лунає дзвінок.

Абрамович на зв'язку з Києва повідомляє: "Зеленський віддав аналогічний наказ"...