У Курдюмівці на Донеччині встановили прапор України: видовищне відео
24 серпня 2024, 13:17Читать новость на русском
Джерело:Держприкордонслужба
Над Курдюмівкою, що на Донеччині, сьогодні, 24 серпня прикордонники встановили прапор України.
Прикордонна аеророзвідка встановила державний прапор за допомогою FPV-дрона. Цей момент військові зафіксували на відео.
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"Над Курдюмівкою замайорів синьо-жовтий стяг", – повідомили прикордонники.
Додають, що встановити прапор вдалось за допомогою FPV-дрона на одній з електроопор.
При цьому на кадрах видно, що військові зробили урочисто, запалили димові шашки у символічних синьо-жовтих кольорах.
Прапор України замайорів над Курдюмівкою: відео