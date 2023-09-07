Уся правда про російську БМП "Курганець-25", яка "не має аналогів у світі"

У Росії – скандал. До умовних термінів засудили топменеджерів концерну "Тракторні заводи", які займалися створенням БМП "Курганець-25", яка "не має аналогів у світі". Щоправда, усі вони відразу вийшли, але я не про юридичну складову.

Річ, як завжди – в грошах

Роками російська пропаганда розповідала, що БМП "Курганец-25" "не має аналогів у світі". Насправді це був не більше ніж макет на катках, з величезною кількістю недоліків і проєктних дефектів. Певною мірою мені навіть подобалося спостерігати за тим, як усі вони тонуть у самообмані.

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БМП "Курганець-25" регулярно демонстрували на параді на Червоній площі в Москві. Коли цей сарай на ковзанках виїжджав на бруківку, російські "ура-патріоти" конвульсували в шаленому екстазі. У мене ж цей уродець-25 завжди викликав легку і дещо гордовиту посмішку.

"Курганець-25" з 2015 року перебував на дослідно-військовій експлуатації в обмеженій кількості. Причому тоді самі ж російські військові не приховували свого невдоволення цією бойовою машиною.

Зазначу, це не українські експерти критикували цю БМП, а самі росіяни.

Крім технічних недоліків, які згодом мали усунути, але цього так і не сталося, бентежили:

надмірні габарити БМП, що роблять його справжньою "скелею на ковзанках";

завищена ціна, за яку можна здійснити глибоку модернізацію одразу трьох бездарних БМП-3;

дуже слабке озброєння як для машини таких габаритів і за таку ціну, причому поступається навіть озброєнню бездарної БМП-3.

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Крім цього, дуже дорога "скеля на ковзанках", з посереднім вогневим потенціалом, не оснащена бортовими амбразурами в десантному відділенні, що полегшує її поразки з флангів.

Тепер же очевидне всім, але тільки не затятим російським "ура-патріотам", стало ще очевиднішим – на цьому проєкті тупо "пиляли бабло". А те, на чому "пилять бабло", ніколи життєздатним не буде.

А скільки ще у російського ВПК таких проєктів? Ого! Пиляти не перепиляти!