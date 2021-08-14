Море очистилось: у курортній Кирилівці туристи помітили дельфінів – відео
14 серпня 2021 , 21:57Читать новость на русском
Джерело:5692.com.ua
У курортній Кирилівці відпочивальники 13 серпня помітили кількох дельфінів. Вони підпливли близько до берега.
Дельфіни тішили своєю присутністю туристів недовго. Через деякий час вони зникли у морі.
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У Кирилівці помітили дельфінів
Після декількох штормів вода в морі у курортній Кирилівці стала чистішою. Відпочивальники відзначають, що медуз вже майже немає. Ба більше – 13 серпня там помітили кількох дельфінів.
У морі в Кирилівці побачили дельфінів: дивіться відео
Нашестя медуз влітку 2021 року: основне
- Спершу справжнє нашестя медуз у липні 2021 року зафіксували на пляжах курортного Бердянська. Через велику кількість мертвих тварин на березі та у воді люди не могли купатись.
- Згодом велика кількість медуз заполонила популярні курорти Кирилівку та Лазурне.
- 1 серпня пляжі у Кирилівці нарешті очистилися від медуз. Туристи змогли насолоджуватися відпочинком. Але вже наступного дня живність знову почало прибивати до берега.
- 12 серпня повідомляли, що курорт продовжує потерпати від нашестя медуз. Від небажаних гостей на місцевих пляжах не рятували навіть спеціальні сітки.