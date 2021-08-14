Море очистилось: у курортній Кирилівці туристи помітили дельфінів – відео

У курортній Кирилівці відпочивальники 13 серпня помітили кількох дельфінів. Вони підпливли близько до берега.

Дельфіни тішили своєю присутністю туристів недовго. Через деякий час вони зникли у морі.

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У Кирилівці помітили дельфінів

Після декількох штормів вода в морі у курортній Кирилівці стала чистішою. Відпочивальники відзначають, що медуз вже майже немає. Ба більше – 13 серпня там помітили кількох дельфінів.

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