У курортній Кирилівці знайшли справжнє кладовище медуз: відео

У Кирилівці, що в Запорізької області, пляжі знову переповнені трупами медуз. Найімовірніше, їх викинуло на берег після чергового шторму.

Українці діляться у мережі кадрами, на яких зафіксована величезна кількість уже мертвих медуз.

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У Кирилівці пляжі вистелені медузами

На оприлюднених відео помітно, що пляжі курортної Кирилівки рясно всіяні мертвими медузами. Попри це, відпочивальники купаються у воді, зазначаються, що вона чиста, адже вся живність перебуває на березі.

Нагадаємо, цього року туристи на українських курортах зіткнулися з багатьма незручностями: зграї сонечок, багато комарів і медуз у морі.

У Кирилівці на пляжах багато мертвих медуз: дивіться відео

Медуз викинуло на берег після шторму: дивіться відео

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