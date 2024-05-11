Росіяни оголосили "курортний сезон" у Бердянську: хто може приїхати

Росіяни у тимчасово окупованих регіонах України оголосили про "курортний сезон", зокрема у Бердянську. Там ворог повідомляє про пів мільйона туристів, які приїздять туди на відпочинок.

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів 24 каналу, що уже два сезони поспіль Бердянськ без туристів. Він зауважив, що неможливо оголошувати про відкриття "курортного сезону", який очевидно ніхто не відвідає.

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Російська пропаганда

Дудукалов наголосив, що немає туристів, які б самостійно хотіли їхати в Бердянськ на бази відпочинку чи у приватний сектор.

Все узбережжя мілітаризоване. Там скрізь військові, РЕБи, ППО,

– сказав він.

Окупанти продовжують свою пропаганду та розповідають, що очікують на пів мільйона туристів. Вони заявляють про план відкрити двадцять закладів туристичної сфери. Однак весь бізнес, який до вторгнення Росії розвивався у Бердянську самостійно та органічно, зараз продається або законсервований.

Курорт буде виключно для картинки. Туди завезуть бюджетників та дітей на безкоштовні путівки. От і все. Самостійного туриста як і минулого, і позаминулого літа там (у Бердянську – 24 Канал) не буде,

– висловився Віктор Дудукалов.

Він зазначив, що мільйони туристів буде тільки тоді, коли ЗСУ звільнять Бердянськ від російських окупантів.

Ситуація у Бердянську: що відомо