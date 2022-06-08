Курортний сезон на Запоріжжі не відкриється: що робити власникам баз відпочинку

Війна Росії проти України змусила забути про курортний сезон. Власників бізнесу просять реєструвати збитки та завдану шкоду – відшкодування будуть вибивати з окупантів.

Російські окупанти продовжують війну проти України. Вони зазнають втрат та відступають на деяких напрямках, але бойові дії та звільнення всієї України від росіян триватимуть ще довго.

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Курортного сезону не буде, збитки треба фіксувати

Начальник відділу туризму Запорізької ОВА Євген Коваленко повідомив про те, що туристичного сезону на Запоріжжі не буде. Через окупацію частини територій, активні бойові дії та постійні обстріли мирних українських міст відкрити його неможливо.

В цьому році через повномасштабне вторгнення окупаційних військ в Запорізькій області не відбудеться курортний сезон. Для відкриття баз відпочинку необхідно виключити небезпеку для життя відпочиваючих. Це можливо здійснити лише після перемоги,

– сказав він.

Він також попросив мешканців прибережних територій не відпочивати на березі Азовського моря. На жаль, це дуже небезпечно та може коштувати життя.

Що стосується власників бізнесу, то їм потрібно порахувати не лише завдані російськими окупантами збитки, а й втрачену від відсутності туристів вигоду.

"Після перемоги завдані збитки та втрати будуть стягнуті із країни-агресора та компенсовані власникам цих рекреаційних установ", – заявив Коваленко.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти намагаються здійснити наступ в напрямку Слов'янська. Відважні ЗСУ тримають оборону та не дають ворогу просуватися.

Штурм російських окупантів Берестового на Донеччині провалився – наші захисники та захисниці відбили удар ворога. Також відомо, що росіяни зазнали великих втрат.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Ковальов зрадив Україну. Він залишився на території тимчасово окупованої Луганщини, а тепер заявляє про те, що Росія там – назавжди, і що треба співпрацювати з окупантами. ДБР вже відкрило проти нього кримінальну справу.

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