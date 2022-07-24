Долар по 29 – це вже нездійсненна мрія: Милованов розповів, від чого залежатиме курс

Національний банк України підвищив офіційний курс долара до 36 гривень. Саме на цій позначці в кращому випадку може закріпитися курс долара в Україні.

Покращити позиції гривні щодо долара можуть 3 чинники

Відповідний прогноз в ефірі телемарафону висловив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, повідомляє 24 канал. За його словами, курсу 29 гривень за долар – більше не буде й це нездійсненна мрія.

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Зараз готівковий курс я бачив 39 – 39,5. Може бути здійсненною мрією, що він повернеться, наприклад, до 36 – до офіційного курсу Нацбанку,

– сказав Милованов.

Він назвав три умови, які можуть покращити позиції гривні щодо долара. Йдеться про розблокування експорту українського зерна, збільшення міжнародної фінансової підтримки або швидке закінчення війни.

"Якщо війна буде тривати довше, то на курс буде тиск, щоб він зростав. Війна – це дуже дорого", – резюмував президент Київської школи економіки.

Що відбувається з курсом долара

21 липня Національний банк України скоригував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,57 гривні за долар. Водночас в обмінниках курс купівлі долара вже перетнув позначку у 40 гривень.

Своє рішення у НБУ пояснили тим, що за 5 місяців повномасштабної війни ситуації в Україні та світі змінилася і курс повинен відповідати новим умовам для стабільного відновлення економіки.

У НБУ очікують, що тісне наближення офіційного курсу до готівкового передусім збільшить приплив й продаж валютного виторгу експортерами. Це, своєю чергою, дозволить мінімізувати спекуляції на ринку й стабілізує курсові очікування.

Також Нацбанк запевнив, що підвищення курсу долара матиме лише обмежений вплив на інфляцію і ціни піднімуться незначно.

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