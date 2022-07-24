Долар по 29 – це вже нездійсненна мрія: Милованов розповів, від чого залежатиме курс

24 липня 2022 , 20:10
Читать новость на русском

Національний банк України підвищив офіційний курс долара до 36 гривень. Саме на цій позначці в кращому випадку може закріпитися курс долара в Україні.

Покращити позиції гривні щодо долара можуть 3 чинники

Відповідний прогноз в ефірі телемарафону висловив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, повідомляє 24 канал. За його словами, курсу 29 гривень за долар – більше не буде й це нездійсненна мрія.

До теми Бензин А-92 та дизпаливо трохи подорожчали: які ціни на АЗС 24 липня

Зараз готівковий курс я бачив 39 – 39,5. Може бути здійсненною мрією, що він повернеться, наприклад, до 36 – до офіційного курсу Нацбанку,
– сказав Милованов.

Він назвав три умови, які можуть покращити позиції гривні щодо долара. Йдеться про розблокування експорту українського зерна, збільшення міжнародної фінансової підтримки або швидке закінчення війни.

"Якщо війна буде тривати довше, то на курс буде тиск, щоб він зростав. Війна – це дуже дорого", – резюмував президент Київської школи економіки.

Що відбувається з курсом долара

Дізнайтесь більше – що буде з курсом долара та гривнею: дивіться відео

 

Автор: Михайло Гема