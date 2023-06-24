Ростов – це Україна та курс рубля до гривні: переворот Пригожина вплинув на гугл-тренди в Росії

Лідер ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин вранці 24 червня заявив, що захопив військові об'єкти та аеродром у Ростові-на-Дону. Ці події вплинули на інтереси громадян країни-терористки.

Зокрема, росіяни почали цікавитися курсом валют, повідомляє 24 Канал. Найцікавіше, що вони хочуть обмінювати свої рублі на гривні.

Цікаво "Вагнер" готується захопити склади з ядерною зброєю, – "Атеш"

Росіяни сумніваються, що Ростов – не українське місто

Після початку заколоту Пригожина запити росіян у гуглі різко змінилися. Так звана "СВО" вже нікого не цікавить – громадяни країни-агресорки почали не на жарт хвилюватися, як їм виживати у нових реаліях.

Одне з їхніх глибинних питань – куди "скинути" рублі. Поміж звичайних запитів щодо обміну "дерев'яних" на євро та долари можна побачити й неабияке зацікавлення придбати гривні.

Росіяни хочуть обмінювати рублі на гривні / Фото 24 Каналу

Також росіяни почали сумніватися, що Ростов-на-Дону, в якому 24 червня розважалися вагнерівці, взагалі є територією їхньої країни.

Ще донедавна такі впевнені у своїй величі "Z-патріоти", мабуть, вже готові віддати місто Україні, аби лишень "не було війни".

Варто зауважити, що багато росіян навіть не знають, де Ростов розміщений, адже запитів про це також є чимало.



Росіяни сумніваються у приналежності Ростова до країни-терористки / Фото 24 Каналу

Варто прочитати "Паніки нєт", але бункерний "драпає": з Москви вилетів літак Путіна

Що відомо про ситуацію з курсом в Росії

Після початку заколоту вагнерівців курс рубля до долара та євро різко зріс. Вранці 24 червня російські ЗМІ оприлюднили, як їхні банки підняли курс:

"Росбанк": долар можна купити за 105 рублів, євро – за 115 рублів, а продати – за 76,17 рубля і 82,97 рубля відповідно;

"Газпромбанк": долар коштує 97,3 рубля, євро – 104,3 рубля;

"Сбербанк": долар – 94,57 і євро – 104,19 рубля;

"Промсвязьбанк": долар – 84,87 рубля, євро – 93,06.

За день до цього долар у Росії коштував орієнтовно 84 рублі, а євро – 91 рубль.