Курс валют на 17 травня: євро стрімко впало у ціні
На четвер, 17 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Зокрема, як і європейська, так і американська валюти подешевшали.
Як йдеться в офіційному повідомленні на сайті Національного банку України, 17 травня долар мінімально, на 1 копійку, впав у ціні в порівнянні з попереднім банківським днем.
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Так, у четвер за один "зелений" прийдеться віддати 26 гривень 20 копійок.
На відміну від долара, євро значно більше втратило в ціні відносно української гривні. Відтак, європейська валюта буде коштувати 30 гривень 88 копійок. Зазначимо, це аж на 26 копійок менше, аніж у середу, 16 травня.
Джерело: 24 Канал
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