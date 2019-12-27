Курс валют на 27 грудня: гривня вперше за місяць подешевшала щодо долара
На п'ятницю, 27 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Українська гривня несуттєво здешевшала щодо обох валют.
За даними національного регулятора, у п'ятницю, 27 грудня, за один долар США доведеться заплатити 23 гривні 29 копійок. Це всього на 3 копійки більше, ніж попереднього банківського дня – 26 грудня.
До слова: Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше у світі, – Bloomberg
До слова, це перший у грудні випадок, коли гривня подешевшала щодо долара – в усі попередні дні місяця українська валюта зміцнювалася на тлі "вічнозеленого".
У цей же час головна валюта Європейського Союзу теж несуттєво зросла у вартості – лише на 4 копійки. У п'ятницю один євро коштуватиме 25 гривень 81 копійку.
Цікаво, що навіть попри незначне падіння курсу, українська гривня залишається на рекордно низькому рівні за останні 4 роки (якщо не брати до уваги попереднього банківського дня). Зокрема, востаннє американський долар коштував менше, ніж 23 гривні 30 копійок, ще у січні 2016 року.
Як зауважив економічний експерт Сергій Головньов, у 2020 році долар для українців коштуватиме приблизно на рівні 27 гривень.
Згідно з прогнозом багатьох світових консалтингових інвестиційних агенцій, приблизно це буде в таких межах – 27 гривень за долар. Також зараз всі таке прогнозують, і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це й буде середнім курсом на 2020 рік,
– пояснив він у коментарі 24 каналу.
Середньорічний курс гривні у різні роки / інфографіка 24 каналу