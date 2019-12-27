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      Курс валют на 27 грудня: гривня вперше за місяць подешевшала щодо долара

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      Курс валют НБУ на 27 грудня / picjumbo.com

      На п'ятницю, 27 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Українська гривня несуттєво здешевшала щодо обох валют.

      За даними національного регулятора, у п'ятницю, 27 грудня, за один долар США доведеться заплатити 23 гривні 29 копійок. Це всього на 3 копійки більше, ніж попереднього банківського дня – 26 грудня.

      До слова: Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше у світі, – Bloomberg

      До слова, це перший у грудні випадок, коли гривня подешевшала щодо долара – в усі попередні дні місяця українська валюта зміцнювалася на тлі "вічнозеленого".

      У цей же час головна валюта Європейського Союзу теж несуттєво зросла у вартості – лише на 4 копійки. У п'ятницю один євро коштуватиме 25 гривень 81 копійку.

      Цікаво, що навіть попри незначне падіння курсу, українська гривня залишається на рекордно низькому рівні за останні 4 роки (якщо не брати до уваги попереднього банківського дня). Зокрема, востаннє американський долар коштував менше, ніж 23 гривні 30 копійок, ще у січні 2016 року.

      Як зауважив економічний експерт Сергій Головньов, у 2020 році долар для українців коштуватиме приблизно на рівні 27 гривень.

      Згідно з прогнозом багатьох світових консалтингових інвестиційних агенцій, приблизно це буде в таких межах – 27 гривень за долар. Також зараз всі таке прогнозують, і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це й буде середнім курсом на 2020 рік,
      пояснив він у коментарі 24 каналу.

      курс гривні, середньорічний курс
      Середньорічний курс гривні у різні роки / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України НБУ Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар Валюта Євро
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