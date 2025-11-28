Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на курсантсько-офіцерський телеграм-канал SLON FM.

Що сталося в Одеській військовій академії?

Повішеного курсанта Павла С. знайшли 26 листопада біля розташування Факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та Сил спеціальних операцій.

За день до того він став однією з жертв знущань від п'ятьох сержантів.

Як розповіли інші курсанти, сержанти змушували їсти продукти, покладені на брудну підлогу, поєднувати тушковане м'ясо, печиво та гірчицю та запивати це олією. Крім того, сержанти змусили курсантів випити дволітрові пляшки води з сіллю.

В кімнаті знаходилися всі командири груп (взводів). Насміхалися над ними, знімали відео,

– поділилися курсанти.

Після цькування хлопець пішов у СЗЧ. Зазначається також, що, крім Павла, жертвами знущань стали ще двоє хлопців.

На резонансну історію вже відреагували в Одеській військовій академії: представники навчального закладу підтвердили смерть курсанта Павла С.

Один із курсантів – першокурсник Павло С. – був знайдений за межами розташування підрозділу без ознак життя,

– йдеться в повідомленні.

В академії заявили, що керівництво співпрацює зі слідчими органами, а паралельно також призначено службове розслідування. За попередніми результатами в навчальному закладі вже підготували "низку кадрових рішень".

Зокрема, наразі перевіряється версія перевищення службових повноважень.

