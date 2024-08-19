Понад сто осіб за раз: боєць ЗСУ з Курщини розповів, кого вдається брати в полон

Головнокомандувач ЗСУ Сирський доповів Президенту України Зеленському щодо нових деталей операції в Курській області. Він розповів, що на ранок 19 серпня є чергове поповнення обмінного фонду для України. Сьогодні одного з російських військових українські бійці зняли з даху будинку, його взяли в полон.

Про це в етері 24 Каналу, перебуваючи в Курській області, розповів командир взводу "Нахтігаль" Василь Галамай, додавши, що особисто його підрозділ не брав полонених через відповідну специфіку своєї діяльності, однак він бачив, як його побратими з суміжних підрозділів, зокрема штурмових бригад, поповнюють обмінний фонд.

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Масова здача в полон російських бійців на Курщині

Зі слів Галамая, наймасштабніше, що бачив на другому тижні операції в Курській області щодо поповнення обмінного фонду – це коли українським Силам оборони вдалося взяти в полон одразу 102 російських військових.

Це і строковики, і фсбшники, і "кадирівці". В точці, де ми зараз, сьогодні хлопці зняли просто з даху будинку одного російського військового, який там перебував. Його війська відступили 3 дні тому, а він там ховався,

– розповів Галамай.

Командир взводу "Нахтігаль" наголосив, що нині дуже важливо поповнювати обмінний фонд, адже Україна не повинна забувати про українських військовополонених, зокрема "азовців" та бійців інших підрозділів, які перебувають в казематах ворога. Чим більше Силам оборони України вдасться поповнити обмінний фонд, тим більше українських захисників повернеться додому.

Вперше за період повномасштабної війни російська сторона виявила бажання провести перемовини з Україною стосовно обміну військовополонених із Курської області. Омбудсменка Росії Тетяна Москалькова ініціювала розмову з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем.