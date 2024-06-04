Проєкт Victory Drones: в Міноборони розповіли, як готують операторів БпЛА

В Україні діє проєкт Victory Drones, який дає можливість цивільним людям пройти відповідні курси, щоб стати операторами безпілотників для ЗСУ, ДСНС і медслужб у співпраці з Генштабом. Військовозобов'язані зможуть знайти для себе ту спеціальність, у якій будуть найбільш ефективними.

Уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець розповів 24 Каналу, що ідея полягає в тому, щоб людина, яка хоче долучитися до армії саме як оператор БпЛА, могла пройти навчання. Відтак буде складання тестів і зрештою обрання посади.

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Яка мета проєкту

Для людей, які бачать себе в армії операторами БпЛА, проєкт надає можливість здобути спочатку навчання і підготовку, оцінити свої сили та здібності. Далі, якщо тренери та військова частина бачать, що дійсно людина здатна бути оператором безпілотника, її навички підтверджуються, то вона може за контрактом піти на військову службу в обрану військову частину як оператора БпЛА.

Важливо, що проєкт надає можливість людині пройти таке навчання, ще будучи цивільним.

Оператором якого дрона можна стати

Наразі на старті цього проєкту є можливість підготувати операторів для чотирьох різних типів дронів: FPV, мультикоптери-розвідники, ударні дрони й бомбери.

"Для початку вирішили зосередитися на дронах, які є найпоширенішими на передовій", – додав уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу.

Як долучитися до Victory Drones

Спершу людина подає заявку для участі в курсах. Менеджер Victory Drones перевіряє, чи громадянин відповідає всім показникам та дійсно може бути оператором. Тоді відкривають доступ до онлайн-курсу, який учасник проходить, відтак складає відповідний тест.

Якщо підтверджується, що у людини все виходить, тоді наступним етапом буде спілкування, підписання договору про нерозголошення даних, надання можливостей користуватися її персональними даними. Людина зобов'язується після проходження навчання долучитися до Збройних Сил на військову службу за контрактом,

– розповів Олексій Бежевець.

Далі учасник проходить ще один онлайн-курс. При цьому залишається цивільним доти, доки не отримає рекомендаційного листа, тобто письмової згоди від конкретної військової частини.

Другий онлайн-курс триває приблизно дев'ять днів, далі людині підбирають вакансію, військову частину, оформлюють рекомендаційний лист. З цього моменту військовозобов'язаний чітко знає, що йде на конкретну посаду.

Коли починається процес оформлення в ТЦК людина так само згідно з прописаним алгоритмом потрапляє на офлайн навчання на кілька тижнів. Там також здобуває необхідні навички, але вже з рекомендаційним листом. Далі відбувається оформлення на військову службу за контрактом.

Після закінчення навчання людина проходить базову підготовку, але вона фактично вже є підготовленим інструктором, отримує сертифікат оператора БпЛА та вже з присвоєною військово-обліковою спеціальністю скеровується у свою військову частину для проходження служби.

Використання дронів на війні