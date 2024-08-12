Курськ був початком для Путіна і стане фіналом, – Зеленський

Володимир Зеленський підтвердив, що Україна проводить операцію на території країни-агресора. Президент зауважив, що Курськ був для Путіна початком і стане для нього фіналом.

Про це Зеленський заявив у зверненні 12 серпня, передає 24 Канал. Президент наголосив, що цілком справедливо знищувати російських терористів там, звідки вони завдають ударів.

До речі Зеленський вперше підтвердив проведення операцій у Курській області

Зеленський про Курськ

Глава держави розповів найголовніше за день. Зауважив, що провів Ставку. Була доповідь Головкома щодо фронту і всіх ключових оборонних напрямків. Окрім того, Сирський доповів щодо операції в Курській області, – контролюються близько 1000 квадратних кілометрів.

Це, зокрема, райони, із яких російська армія завдавала ударів по нашій Сумщині. Станом на сьогодні й від 1 червня це вже майже 2100 обстрілів території Сумської області. Тому наші операції – це суто безпекове питання для України, звільнення прикордоння від російських військових,

– наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається. 24 роки тому була катастрофа "Курська" – символічний початок правління російського диктатора.

Зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни. Так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов'язково мир забезпечимо,

– підкреслив президент.

Про повернення українців з полону

Також Зеленський подякував всім нашим солдатам, сержантам та офіцерам за сміливість та результативність дій. Додав, що хоче окремо подякувати кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нас, для України.

Це принципово для нас – повернути всіх наших людей із російського полону,

– заявив український лідер.

Додав, що сьогодні на Ставці доручено структурам, які займаються обмінами, – ГУР, СБУ та МВС, – максимально активно комунікувати з рідними українських полонених. Прозоро пояснювати, як формуються списки на обмін, кого реально повернути зараз.

Окрім того, доручено представити чітку стратегію повернення наших людей з російського полону. Президент анонсував, що на наступній Ставці має бути відповідна доповідь.

Дозволи на застосування далекобійної зброї

Також президент розповів, дуже розраховує, що міністр оборони та всі наші дипломати будуть максимально активно працювати з партнерами щодо далекобійності для України, – нам потрібні відповідні дозволи щодо застосування зброї. Адже це те, що може значно наблизити справедливе завершення цієї війни, а також врятувати тисячі життів українців від російського терору.

Цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є, там, звідки вони завдають своїх ударів. Російські військові аеродроми, російську логістику. Ми бачимо, яку користь для наближення миру це може принести. Росію потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче й далі воювати,

– підкреслив Зеленський.

Додав, що на наступній Ставці міністр оборони та представники дипломатичної служби повинні представити відповідний перелік кроків щодо далекобійності.

Збільшення українського виробництва

Сьогодні також була доповідь урядовців щодо наших економічних можливостей, нашого виробництва. Президент наголосив, що ми маємо так діяти, аби українське виробництво попри все отримувало необхідну підтримку.

Зеленський розповів, що уряду доручено збільшити частку українського виробництва в державних закупівлях.

Це мають бути довгострокові контракти – на 5 – 10 років. Обов'язково зробимо,

– заявив український лідер.

Президент зустрівся з делегацією Сенату США

Президент розповів, що 12 серпня провів зустріч із делегацією Сенату США. Сенатори Грем та Блюменталь представляють обидві партії. Зеленський подякував Америці за підтримку нашого захисту. Зауважив, дуже важливо, щоб українці та американці в цьому нашому захисті нормального життя та свободи людей були справді переможцями.

"Ми обговорили, що конкретно потрібно, щоб завершити цю війну і завершити її справедливо. Детально пояснив нашу потребу в далекобійності", – зазначив глава держави.

Додав, що також сьогодні ж провів нараду з нашими міжнародниками – МЗС, Офіс. Детально спланували зустрічі й перемовини на другу половину серпня та вересень.

Ми знаємо, як додати сили Україні та що може допомогти нам у досягненні справедливості,

– наголосив президент.

Володимир Зеленський подякував всім, хто нам допомагає. Наголосив, слава всім, хто воює, хто працює заради України.