У Росії знову неспокійний вечір: у Курську працює ППО, а Воронеж "атакують" безпілотники
У Росії не минає жодного вечора без гучних звуків та бідкання про "атаки" безпілотниками. Цього разу неспокійно було у Воронежі та Курську.
Про це повідомляють російські ЗМІ. За даними окупантів, у регіонах "працювала" російська протиповітряна оборона, передає 24 Канал.
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У Курську працювала ППО, а у Воронежі "загроза" БпЛА
Російські пропагандисти близько 21:14 повідомили, що у Курській області загроза атаки безпілотниками. У деяких населених пунктах навіть лунала сирена, зокрема, у Желєзногорську.
У Курській області лунали сирени: дивіться відео
Згодом губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що в регіоні нібито працює ППО по невідомих об'єктах у небі. Зрештою, за даними губернатора, "після збиття безпілотника" сталися вибух і займання у районі Центрального ринку. Росіянин зазначив, що на місця вже нібито виїхали екстрені служби.
У Курську пролунав потужний вибух: дивіться відео
Старовойт також зазначив, що "є попадання після атаки БпЛА до житлового будинку в одному із селищ". Також нібито є займання у двох приватних будинках у Курську. За попередніми даними, загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.
Жителі Курську чули гучні звуки: дивіться відео
Тим часом губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв також зазначив, що у регіоні оголосили небезпеку атаки БпЛА. Ця область є сусідньою із Курською.
Декілька днів тому у Курську спалахнула масштабна пожежа
- Жителі Курська 2 квітня повідомляли, що у місті спалахнула масштабна пожежа. До цього російські пропагандисти повідомляли, що цей населений пункт нібито атакують невідомі безпілотники.
- Російські пропагандисти одразу ж поспішили заспокоїти росіян. Зокрема, зазначивши, що, мовляв, "усі ворожі цілі збила російська протиповітряна оборона".
- Крім того, очевидці писали, що начебто в селі Дубрава під Курськом "палає поле". Однак наскільки достовірною є ця інформація достеменно невідомо.
- Варто зазначити, що у ніч проти 3 квітня на електропідстанції у Санкт-Петербурзі трапився сильний вибух. Там невідомі люди підірвали електропідстанцію. Слідчі країни-агресора відкрили справу за статтею "диверсія" й намагаються знайти винуватців у місті.