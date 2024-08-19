"Одна бабуля здала 20 росіян": як окупанти феєрично потрапляють у полон на Курщині

Операція у Курській області стала найрезультативнішою з точки зору кількості російських полонених, що відзначив і президент України. Деякі здаються у полон самі, а деяких здали самі ж місцеві.

Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер поспілкувалася з українськими військовими у Суджі, які розповіли цікаві історії про те, як росіяни потрапляють у полон. Їхня кількість, до слова, уже вимірюється тисячами.

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Полонених на Курщині вже тисячі

Бійці ЗСУ, які зараз перебувають у Суджі, розповіли, що на початку операції у Курській області були лише строковики, які не були готові вступати у бій. Вже згодом туди відправили регулярну армію.

Полонених дуже багато, вони самі здавалися у полон. Зараз вже мовиться про тисячі. Наші розвідники днями взяли 12 людей у полон, раніше – ще більше. Тут на ВОПі (взводний опорний пункт – 24 Канал) здалося понад 40 осіб: строковики, офіцери, старшини і солдати. Вони тут мали бліндажі,

– розповів один з військових.

Також серед полонених є багато мобілізованих. Деяких без підготовки кинули у бої на Курщині.

"Одна бабуля здала 20 росіян. Вона підійшла до наших хлопців і сказала: "Там є 20 хлопчиків, які хочуть здатися в полон, але вони зі зброєю". Попередила, сказала де… Росіяни бігають, ховаються по полях, по посадках, такі залякані", – поділився історією фельдшер.

Однак важливо розуміти, що для українських захисників операція у Курській області не є легкою. Якщо спочатку опір росіян не був значним, то зараз він все ж посилився. Наприклад, російська авіація працює з першого дня. Вони скидають десятки КАБів фактично щоденно.

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